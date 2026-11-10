Жодних мінус 30 не буде: в Україну прийде потепління до +20, що очікувати від Ель-Ніньо

Синоптики прогнозують цього тижня короткочасне потепління. Відоме кліматичне явище внесе свої корективи у погоду на найближчі місяці.

У соціальних мережах можна побачити пости з інформацією про те, що нібито британські синоптики прогнозують зниження температури цієї зими до мінус 30 градусів за Цельсієм. Насправді, це неправда. Навпаки зима 2026-2027 може бути навіть теплішою, ніж минула через таке кліматичне явище як Ель-Ніньо, пише Фокус.

Національна метеорологічна служба Великобританії не випускала останнім часом жодних прогнозів щодо аномально холодної майбутньої зими. Британські синоптики обговорюють ослаблення полярного вихору та можливе різке стратосферне потепління. Це може принести до Великобританії арктичне повітря та заморозки наприкінці листопада та грудні. Але навіть найекстремальніші прогнози показують, що якщо і відбудеться сильне зниження температури у Великій Британії, то воно буде на рівні максимум від мінус 12 до мінус 15 градусів за Цельсієм. Тому вірити в те, що температура повітря взимку скрізь у Європі буде на рівні мінус 30 градусів, не варто.

У той же час, природне кліматичне явище Ель-Ніньо може підкоригувати погоду по всьому світу. Зокрема, очікується, що взимку середня температура може бути на 1-2 градуси вищою, ніж зазвичай, а в деяких регіонах планети може бути підвищення на кілька градусів за Цельсієм.

Ель-Ніньо — це явище, при якому в східній частині Тихого океану накопичуються теплі водні маси, а зміна вітрів призводить до екстремальних погодних явищ на всій планеті. Ель-Ніньо виникає з періодичністю від двох до семи років і триває близько року. Цього року, за прогнозами Метеорологічної служби Великобританії, він стане найсильнішим за всю історію спостережень і, ймовірно, триватиме до лютого 2027 року.

Щодо погоди в Україні, то цього тижня очікується короткочасне потепління. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні з 11 по 15 листопада 2026 року буде наступною.

Погода в Україні 11 листопада

Погода в Україні 11 листопада Фото: укргідрометцентр

Окрім західних областей очікуються дощі. Середня температура вночі становитиме від плюс 2 до плюс 5 градусів за Цельсієм. На сході та заході буде холодніше, а на півдні тепліше. Вдень середня температура становитиме від 3 до 6 градусів тепла. У південних регіонах України температура збільшиться до плюс 13.

Погода в Україні 12 листопада

Погода в Україні 12 листопада Фото: укргідрометцентр

На всій території України, окрім північних та східних областей, очікуються короткочасні дощі. Температура вночі подекуди знизиться до нуля градусів, в середньому становитиме +1…+3 градуси Цельсія. Вдень середня температура буде на рівні +5…+7 градусів. На півдні та сході країни буде тепліше.

Погода в Україні 13 листопада

Погода в Україні 13 листопада Фото: укргідрометцентр

У західних областях синоптики прогнозують не лише дощі, а й підвищення температури, подекуди до +20. В решті країни очікується погода без опадів, і середня денна температура становитиме +14…+16 градусів Цельсія. Температура вночі очікується на рівні від 6 до 8 градусів.

Погода в Україні 14 листопада

Погода в Україні 14 листопада Фото: укргідрометцентр

Здебільшого очікуються короткочасні дощі, а температура різко знизиться в деяких регіонах. На сході та півдні вдень температура все ще буде високою: подекуди термометри покажуть +14 і навіть +17 градусів Цельсія. Але на заході температура опуститься до +2…+4 градуси.

Погода в Україні 15 листопада

Погода в Україні 15 листопада Фото: укргідрометцентр

У східних та південних областях очікуються місцям короткочасні дощі. Середня денна температура повітря країною становитиме від +3 до +5 градусів Цельсія.

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