На этой неделе самая большая ракета в мире сделает то, чего никогда не видели (видео)

Компания Илона Маска SpaceX готовится войти в историю 14 ноября 2026 года.

На этой неделе компания SpaceX может войти в историю освоения космоса, если конечно все пойдет по плану. Впервые обе ступени самой большой ракеты-носителя в мире Starship (высота 124 метра) должны вернуться на стартовую площадку и их должны захватить специальные манипуляторы стартовой башни, пишет Space.

За новым запуском Starship в космос можно будет наблюдать в прямом эфире

Напоминаем, что Starship – это сверхтяжелая двухступенчатая ракета-носитель. Она состоит из ускорителя (нижняя ступень) Super Heavy и космического корабля (верхняя ступень) Starship или просто Ship. В субботу, 14 ноября, в 00:45 по киевскому времени ракета Starship должна отправиться в свой 15-й испытательный полет, который может войти в историю.

Видео показывает план 15-го полета Starship

Впервые обе ступени ракеты Starship должны вернуться на стартовую площадку космодрома Starbase в штате Техас, где их поймают специальные манипуляторы стартовой башни. Если все пойдет по плану, то это будет первый в истории случай, когда все ступени многоразовой орбитальной ракеты вернулись на стартовую площадку.

Super Heavy и Ship спроектированы так, чтобы их можно было использовать много раз и оперативно готовить к новым полетам вскоре после возвращения из космоса.

Во время прошлых испытательных полетов Starship ускоритель Super Heavy уже три раза ловили манипуляторы стартовой башни Фото: SpaceX

Во время прошлых испытательных полетов Starship ускоритель Super Heavy уже три раза ловили манипуляторы стартовой башни. Теперь нужно, чтобы то же самое произошло и с верхней ступенью сверхтяжелой ракеты компании SpaceX. Это более сложная задача, ведь космический корабль поднимается выше и улетает дальше, чем ускоритель, поэтому его возвращение на Землю требует более сложных технических решений.

Верхнюю ступень ракеты Starship также должны поймать манипуляторы стартовой башни Фото: SpaceX

Если все пойдет по плану, то Super Heavy вернется на стартовую площадку примерно через 6,5 минут после запуска. Верхняя ступень Starship должна выйти на околоземную орбиту всего лишь второй раз и вывести в космос 26 спутников Starlink нового поколения (Starlink V3).

Если во время 14-го испытательного полета космический корабль приводнился в Тихом океане через 3 часа после запуска (тогда он впервые вышел на околоземную орбиту), то в ходе 15-го полета он должен совершить 14 оборотов вокруг Земли и вернуться на стартовую площадку через примерно 22 часа.

В то же время у компании SpaceX есть запасной план, если все пойдет не так, как задумано. Попытка верней ступени Starship вернуться на стартовую площадку может быть отменена из-за возникших технических неполадок и тогда космический корабль снова приводнится в Тихом океане.

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