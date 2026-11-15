Самая большая ракета в мире вошла в историю: схватили "руки" на Земле после полета в космос (видео)

Компания SpaceX наполовину выполнила поставленную задачу во время 15-го запуска ракеты Starship на низкую околоземную орбиту.

Ракета Starship в субботу, 14 ноября, во время 15-го испытательного полета должна была сделать то, чего еще никогда не делала ни одна многоразовая ракета. Планировалось, что обе ее многоразовые ступени не просто вернуться на Землю после запуска в космос, а будут захвачены специальными манипуляторами стартовой башни. Той самой конструкции, откуда стартовая самая большая ракета в мире, созданная компанией SpaceX. Но не все пошло по плану. Нижняя ступень взорвалась, но зато верхняя ступень впервые в истории выполнила запланированное возвращение. Это приближает компанию SpaceX к реализации амбициозного плана по запуску пилотируемых миссий на Луну и Марс, пишет AP.

Самая большая ракета в мире Starship является полностью многоразовой. Она состоит из ускорителя (нижней ступени) Super Heavy и комического корабля (верхней ступени) с тем же названием – Starship.

В субботу, 14 ноября, ракета Starship высотой 124 метра стартовала с космодрома Starbase в штате Техас в 00:47 по киевскому времени. Изначально все шло по плану. Обе ступени ракеты разделились и космический корабль отправился на низкую околоземную орбиту, куда вывел 26 спутников Starlink нового поколения.

Ускоритель Super Heavy должен был вернуться обратно, где его бы захватили манипуляторы стартовой башни. Но двигатели нижней ступени отключились преждевременно. Произошло отклонение от заданной траектории, после чего ускоритель направили в сторону Мексиканского залива, где он взорвался примерно через 6,5 минут после запуска. В компании SpaceX ищут причину поломки двигателей.

Несмотря на эту неудачу корабль Starship продолжил полет вокруг Земли на высоте 265 километров и облетел нашу планету 14 раз. Через 22,5 часа после старта космический корабль вернулся на Землю, где его захватили манипуляторы стартовой башни в 23:20 по киевскому времени.

Впервые в истории космический корабль Starship не совершил посадку в океане, а вернулся на стартовую башню. Стоит отметить, что ранее ускоритель Super Heavy уже три раза был захвачен манипуляторами стартовой башни. Это значит, что Starship теперь являться не просто полностью многоразовой ракетой, не имеющей аналогов в мире. Этот факт показывает, что с помощью Starship можно выполнять полеты в космос чаще и с меньшими затратами.

В NASA особенно обрадовались успешному возвращению Starship. Дело в том, что модифицированная версия этого корабля может быть использована в качестве посадочного модуля для астронавтов в рамках высадки на Луну в 2028 году. Также корабль Starship может быть задействован во время строительства первой базы NASA на Луне.

Но глава SpaceX Илон Маск планирует отправить целый флот кораблей Starship для строительства города на Марсе, чтобы отправить туда примерно миллион человек.

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