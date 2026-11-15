Невідомий космічний об’єкт надсилав на Землю сигнали кожні 62 хвилини, а потім замовк

Астрономи намагаються з’ясувати, які джерела радіосигналів приховані в глибинах Чумацького Шляху. Є кілька варіантів.

Автори дослідження вперше виявили загадкові радіосигнали, що надходили з глибин Чумацького Шляху, ще у 2002 році. Якесь джерело радіовипромінювання випустило 5 потоків радіохвиль з періодичністю 77 хвилин, а потім замовкло. Тепер вчені виявили новий радіосигнал, що надходить кожні 62 хвилини від таємничого джерела. І цей об’єкт також через деякий час замовк. Астрономи вважають, що вони виявили одного з представників довгоперіодичних транзиєнтів. Але що саме являють собою ці об’єкти, поки що залишається загадкою, хоча є певні припущення. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

Довгоперіодичні транзиєнти (LPT) — це абсолютно новий клас космічних джерел радіовипромінювання, про який відомо лише кілька років. Ці загадкові об’єкти випромінюють з певною періодичністю радіохвилі, які фіксують радіотелескопи на Землі. Наразі відомо про 13 LPT, одним із яких виявився об’єкт, сигнал якого зафіксували 24 роки тому.

Наразі існує лише три кандидати на роль LPT: пульсари та магнетари (різновид нейтронних зірок), а також білі карлики, які перебувають у подвійній системі з іншою зіркою.

Пульсари — це нейтронні зірки (що утворюються після смерті звичайних масивних зірок) із дуже швидким обертанням.

Магнетари — це нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті.

Білі карлики — залишки померлих зірок, схожих на Сонце. Їхня взаємодія з сусідньою зіркою може призводити до викиду потужного радіовипромінювання.

Автори дослідження зазначають, що наявні характеристики нового LPT, хоча й схожі на радіосигнали пульсарів, все ж значно від них відрізняються. Те саме можна сказати й про магнетари, а також про білих карликів. Можливо, це якийсь невідомий космічний об’єкт, який отримав назву LPT J1555-5631. На відміну від інших відомих довгоперіодичних транзиєнтів, він випромінював кожні 62 хвилини протягом кількох годин не один потік радіохвиль, а два, і це дуже незвично. Один був тривалішим, інший — коротшим.

Характеристики радіосигналів вказують на те, що вони походять із ділянок поблизу обох магнітних полюсів об’єкта, а вісь обертання об’єкта та його магнітна вісь розташовані практично перпендикулярно одна до одної. Тобто ці сигнали якимось чином пов’язані з магнітною активністю об’єкта.

Астрономи кажуть, що потрібно знайти більше LPT, і тоді, можливо, стане зрозуміло, чим є LPT J1555-5631.

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