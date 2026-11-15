Вчені з’ясували, чому з віком ми починаємо сильніше мерзнути: відповідь може здивувати

Як показало дослідження, наш вбудований обігрівач з часом втрачає свою ефективність.

З віком люди стають більш чутливими до холоду. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, розкриває одну з головних причин цього явища. За словами вчених, результати дослідження дозволяють зрозуміти механізми, що лежать в основі підвищеної чутливості до холоду у літніх людей, пише Gizmodo.

В організмі людини та інших ссавців (наприклад, мишей) є три типи жирової тканини: біла, бура та бежева. Білі жирові клітини в основному слугують для накопичення енергії, бурі жирові клітини відіграють ключову роль у підтримці стабільної температури тіла, а бежеві жирові клітини здатні виконувати обидві функції.

Існує кілька причин, через які з віком люди починають сильніше мерзнути. Наприклад, це пов’язано з погіршенням кровопостачання кінцівок. Але, як з’ясували вчені, з віком втрачають свою ефективність і бурі жирові клітини.

Раніше вчені з’ясували, що існують різні види бурих жирових клітин, причому деякі з них набагато ефективніше виробляють тепло. Тепер же дослідники використали мишей, щоб вивчити систему, яка регулює наявність цих різних типів клітин.

Виявилося, що певні імунні клітини виробляють білки, які переводять активні бурі жирові клітини у "сплячий режим". Рівень цих білків зазвичай знижується, коли організм піддається впливу холоду, і підвищується в теплі, що дозволяє тілу оперативно реагувати на зміну температури навколишнього середовища. Однак у літніх мишей рівень цих білків залишався високим, через що їхня бура жирова тканина втрачала здатність ефективно виробляти тепло.

Потрібні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, чи діє цей механізм у людей так само, як у мишей. Якщо результати дослідження підтвердяться, то, можливо, вчені зможуть знайти препарати або методи, здатні підвищити активність бурих жирових клітин у людини.

Якщо вдасться знайти спосіб відновити активність цих клітин, це допоможе краще зрозуміти метаболічні порушення, пов’язані зі старінням, припускають автори дослідження. Якщо з віком ви почали більше мерзнути, то в цьому можна сміливо звинувачувати біологічні процеси старіння, зазначають вчені.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить рекомендацій, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Інші новини науки