Решения ученых, принятые в 1970-х и 1980-х годах повлияли на то, что зонд “Вояджер-1” оказался на 9 лет раньше на расстоянии 1 световой день от Земли, чем зонд “Вояджер-2”.

18 ноября 2026 года космический аппарат NASA "Вояджер-1" установил новый рекорд – он достиг самого большого расстояния от Земли. Это расстояние, известное как один световой день, свет проходит за сутки. Но космический аппарат NASA "Вояджер-2", который был запущен раньше, окажется на том же расстоянии только в 2035 году. С чем это связано? Об этом пишет Space.

18 ноября зонд "Вояджер-1" оказался на расстоянии 25 902 068 356 километров от Земли. Ни один космический аппарат не бывал так далеко в космосе. "Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 года, а "Вояджер-2" – 20 августа того же года, то есть он должен был оказаться на расстоянии один световой день от Земли раньше. Так почему же зонд "Вояджер-2" окажется там только через 9 лет?

Траектории движения зондов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" Фото: NASA

Причина связана с выбором траекторий полета на начальном этапе обеих миссий. Из-за этого, аппарат "Вояджер-1" отдаляется от Земли каждый год на 3,5 астрономические единицы (1 астрономическая единица – это примерно 150 миллионов километров или расстояние от Земли до Солнца), а "Вояджер-2" – на 3,1 астрономической единицы.

Изначально оба космических аппарата должны были изучать Юпитер и Сатурна. Но NASA получило дополнительное финансирование, а потому "Вояджер-2" смогли отправить для изучения самых далеких планет Солнечной системы — Урана и Нептуна. В итоге "Вояджер-2" оказался первым и единственным аппаратом, который исследовал Уран и Нептун с близкого расстояния.

Фотография Сатурна, полученная аппаратом "Вояджер-1" 16 ноября 1980 года с расстояния 5 300 000 километров Фото: NASA

При запуске космических аппаратов NASA выбрало более быструю траекторию полета для зонда "Вояджер-1". Поэтому он достиг Юпитера 5 марта 1979 года, а "Вояджер-2" оказался возле самой большой планеты Солнечной системы только 9 июля 1979 года.

Оба аппарата сделали гравитационный маневр вокруг Юпитера, что позволило им увеличить скорость полета на примерно в 10 км/с. Этого хватило, чтобы вывести аппараты на более быстрый маршрут к Сатурну, а "Вояджеру-2" — еще и к Урану и Нептуну, и, в конечном счете, позволило им покинуть Солнечную систему.

Снимки Урана, сделанные аппаратом "Вояджер-2" с расстояния 9,5 миллиона километров. Слева – Уран в естественных цветах, справа — в ложных цветах, позволяющих выделить особенности атмосферы Фото: NASA

Но "Вояджер-1" совершил гравитационный маневр вокруг Сатурна, чтобы исследовать кольца планеты и крупнейший спутник Титан. После этого зонд NASA покинул плоскость Солнечной системы.

В то же время "Вояджер-2" увеличил скорость полета возле Сатурна и Урана, но затем снизил скорость возле Нептуна. Это произошло из-за того, что аппарат изменил курс, чтобы пролететь рядом с Тритоном — крупнейшим спутников планеты. Только поле этого "Вояджер-2" покинул плоскость Солнечной системы и еще больше снизил скорость движения.

В конечном итоге оба зонда оказались в межзвездном пространстве. "Вояджер-1" сделал это в 2012 году, а "Вояджер-2" – в 2018 году. Ожидается, что оба космических аппарата смогут продолжать работу до 2030-х годов, если хватит ресурса их ядерных источников энергии.

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