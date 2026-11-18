Ученые обнаружили на Красной планете необычные ледники, расположенные внутри кратеров.

С помощью космических аппаратов Mars Reconnaissance Orbiter и Trace Gas Orbiter ученые обнаружили на Марсе необычные геологические образования. Астрономы считают, что под ними скрываются обширные древние ледники. Это открытие имеет важное значение для будущих пилотируемых миссий на Марс, ведь людям нужен будет доступ к воде. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters, пишет ScienceAlert.

Сейчас на холодном и сухом Марсе, как считается, вода находится в большом количестве в виде льда в районе полюсов, а также под верхними слоями коры. Ученые обнаружили скрытые ледники в окрестностях вулкана Альба в северном полушарии Марса. Это самый большой по площади вулкан не только на Красной планете, но и во всей Солнечной системе – его диаметр составляет около 600 км.

Марс: справа вверху - Олимп, самый высокий вулкан в Солнечной системе, справа внизу - Альба, самый амый большой по площади вулкан Фото: space.com

Ученые изучили сотни кратеров, используя снимки с орбиты для построения трехмерных моделей местности. В результате они обнаружили марсианские формы рельефа, богатые льдом с крутыми склонами, расположенные внутри относительно молодых ударных кратеров размером в несколько километров. Подобный тип ледников на Марсе еще никогда не видели.

С помощью компьютерного моделирования ученые попытались выяснить, как могли сформироваться эти ледники. В качестве аналога они рассмотрели схожие формы рельефа, которые существуют в Исландии.

Ученые изучили сотни кратеров, используя снимки с орбиты для построения трехмерных моделей местности. В результате они обнаружили марсианские формы рельефа, богатые льдом с крутыми склонами, расположенные внутри относительно молодых ударных кратеров размером в несколько километров Фото: ESA

По словам ученых марсианские формы рельефа, богатые льдом, напоминают земные ледники с крутыми уступами, которые скрыты под слоем горных пород.

Согласно исследованию, в районе вулкана Альба было обнаружено 29 ледников, которые в настоящее время покрыты горными породами и пылью. Этот слой служит защитой от воздействия атмосферы на лед. Вероятно, эти ледники сформировались в относительно недавний, более холодный период в истории Марса.

Эти ледники большие: в некоторых случаях склоны ледников простираются на расстояние до 3 километров и резко обрываются, образуя отвесные склоны высотой до 200 метров. Эти ледники могут многое рассказать о прошлом климате Марса, а также указать на источники воды, которые в будущем смогут использовать астронавты. Нужно знать, где находятся огромные запасы воды в виде льда и насколько хорошо они скрыты горными породами. Это исследование помогает разобраться с этим вопросом.

Другие новости науки