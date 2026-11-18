Данные, собранные марсоходом Curiosity, стали неожиданностью для ученых. На поверхности Марса может все еще существовать жидкая вода.

Марсоход NASA Curiosity уже 14 лет изучает не только поверхность Марса в кратере Гейл, но и атмосферу Красной планеты. За это время ученые обнаружили свидетельства того, что в этом кратере находилась жидкая вода в прошлом. Новые данные, полученные при изучении атмосферы Марса, указывают на то, что жидкая вода на поверхности планеты может существовать и сейчас. Пусть и в необычном виде. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS, пишет Gizmodo.

Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа (CO2). Впервые ученые получили данные об изотопном составе CO2 в атмосфере Красной планеты за более, чем 10 лет, которые собрал марсоход NASA Curiosity. В итоге они обнаружили необычное явление в атмосфере, которое указывает на наличие на поверхности Марса в районе кратера Гейл тонких пленок жидкой воды.

Ученые изучили сезонные изменения изотопного состава углекислого газа в атмосфере и обнаружили, что весной и летом доля изотопа кислорода-18 возрастает.

В результате моделирования исследователи нашли объяснение этому. Ученые считают, что углекислый газ из атмосферы обменивается изотопами кислорода с жидкой водой на поверхности кратера Гейл, который находится возле экватора планеты.

Марсоход NASA Curiosity уже 14 лет изучает не только поверхность Марса в кратере Гейл, но и атмосферу Красной планеты Фото: NASA

Но эта вода не находится в виде льда, как вода в полярных регионах Марса или под его поверхностью. Это чрезвычайно тонкие пленки воды толщиной всего в несколько молекул.

Ученые надеются с помощью других космических аппаратов получить аналогичные данные из других регионов Марса, чтобы выяснить, насколько широко распространен такой обмен между CO2 и водой.

И все же ученые указывают на то, что напрямую эти пленки жидкой воды пока обнаружить не удалось, но они должны существовать либо на верхнем слое почвы Марса, либо в самой почве, предполагает исследование.

Если это открытие подтвердится и будут найдены свидетельства существования подобной воды в других частях Красной планеты, то это может изменить представление о Марсе.

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