По словам ученых, они получили наиболее точную оценку массы Млечного Пути благодаря наблюдению за звездами и соседними галактиками.

Млечный Путь – это спиральная галактика, которая имеет диаметр примерно 100 000 световых лет, а толщина галактического диска варьируется от 1000 до 3000 световых лет. Один световой год – это примерно 9,5 триллиона километров. В нашей галактике находится от 200 до 400 миллиардов звезд разного возраста, размера и массы. Уже давно известно, что основная часть массы нашей галактики не приходится на видимые звезды и межзвездный газ, но результаты различных оценок массы Млечного Пути до сих пор сильно отличались. Ученые заявили, что они получили наиболее точное значение массы нашей галактики. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) – это астрономический прибор, установленный на телескопе в обсерватории Китт-Пик (США), создающий масштабную 3D-карту Вселенной. С его помощью ученые также пытаются понять природу темной материи и темной энергии. Первая создает невидимую массу во всех галактиках и удерживает их как целый объект благодаря дополнительной гравитации. Вторая отвечает за ускоренное расширение космоса.

Чтобы оценить массу Млечного Пути, астрономам необходимо отслеживать движение звезд как в нашей галактике, так и в галактиках-спутниках, а также собственное движение этих галактик. Эти движения подвержены влиянию гравитации Млечного Пути. Чем быстрее движутся эти объекты на определенном расстоянии от центра нашей галактики, тем большая масса требуется для того, чтобы удерживать их на своих орбитах.

По словам ученых, они получили наиболее точную оценку массы Млечного Пути благодаря наблюдению за звездами и соседними галактиками Фото: ESA

Ученые использовали данные своего новейшего широкомасштабного обзора космоса, проведенного с помощью прибора DESI, чтобы получить наиболее точную на сегодняшний день оценку массы Млечного Пути. Для оценки массы нашей галактики раньше ученые изучали звезды во внешнем гало Млечного Пути (обширной области, где преобладает невидимая темная материя), анализировали звездные потоки, а также исследовали плотные звездные скопления и галактики-спутники. Но эти исследования давали разные оценки массы Млечного Пути.

Проблема отчасти заключается в том, что в прежних исследованиях редко применялось несколько методов измерения одновременно. Кроме того, в них зачастую не учитывались ни реальные гравитационные возмущения, которым подвержены галактики, ни ограничения, свойственные крупномасштабным астрономическим обзорам.

Авторы нового исследования учли прошлые ошибки и провели анализ движения более 10 000 далеких звезд, которые находятся на расстоянии от 30 000 до 310 000 световых лет от центра Млечного Пути. Исследование показало, что общая масса Млечного Пути, включая как темную материю, так и обычную материю, из которой состоят звезды и планеты, составляет 1,19 триллиона масс Солнца. При этом погрешность оценки составляет около 11%.

Астрономы намерены еще больше уточнить оценку массы нашей галактики в рамках дальнейших исследований.

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