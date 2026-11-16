Странный феномен Млечного Пути: почему отсюда бегут звезды (фото)

Убегающие звезды движутся быстрее и в ином направлении, чем основной поток звезд в нашей галактике.

Солнце и все остальные звезды в Млечном Пути вращаются вокруг центра нашей галактики. Это движение в целом упорядочено, однако астрономы обнаружили в Млечном Пути звезды, которые перемещаются быстрее, чем ожидалось, причем зачастую в весьма необычном направлении. Это убегающие звезды, пишет EarthSky.

Звезды рождаются в облаках из газа и пыли, причем в одном облаке могут возникнуть сразу несколько звезд. В результате многие звезды Млечного Пути движутся в космическом пространстве группами: либо в составе звездных ассоциаций, либо в более плотных звездных скоплениях.

Убегающие звезды — это звезды, которые движутся с аномально высокой скоростью по отношению к окружающей межзвездной среде и соседним звездам, то есть более 100 км/с. При этом скорость движения Солнца, относительно других звезд составляет около 20 км/с.

На снимке, сделанном космическим телескопом Хаббл, запечатлено космическое облако, в котором рождаются новые звезды - туманность Тарантул. Внизу справа показана убегающая звезда, которая была выброшена из туманности и предполагаемое направление ее движения Фото: NASA

Астрономы выделяют две возможные причины появления убегающих звезд:

Две звездные системы, каждая из которых состоит из двух звезд, сближаются друг с другом. В результате такого взаимодействия обе системы могут разрушиться, а одна или несколько звезд могут быть выброшены в космическое пространство с очень высокой скоростью.

В системе с несколькими звездами одна из них взрывается сверхновой. Мощный взрыв может придать остальным звездам системы значительное ускорение и направить их по новым траекториям движения.

На снимках космического телескопа Хаббл видны четыре убегающие звезды, которые проносятся сквозь области плотного межзвездного газа, создавая яркие дугообразные волны и шлейфы светящегося газа Фото: NASA

Одной из известных убегающих звезд является GD 50. Это белый карлик, размер которого сопоставим с размером Земли, но масса больше, чем у Солнца. Астрономы обнаружили, что эта звезда движется в пространстве в том же направлении и с той же скоростью, что и звездное скопление Плеяды. Кроме того, возраст GD 50 примерно совпадает с возрастом звезд в скоплении. Таким образом, астрономы пришли к выводу, что звезда GD 50 родилась в скоплении Плеяды, а затем была выброшена оттуда, возможно, после сближения с другой звездой.

К числу других убегающих звезд относятся AE Возничего, 53 Овна и μ (мю) Голубя. Все они удаляются друг от друга со скоростью более 100 км/с.

Проследив траектории движения этих звезд в обратном направлении, астрономы обнаружили, что около 2 миллионов лет назад их пути пересекались вблизи туманности Ориона. Вокруг трех ярких звезд, образующих пояс Ориона, простирается огромная газовая петля, известная как Петля Барнарда. Возможно, это остаток сверхновой, взрыв которой и придал этим звездам высокую скорость движения.

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