Знаменитый зонд NASA 18 ноября сделает то, что не удавалось ни одному космическому аппарату. При этом пришло время вспомнить еще об одном историческом событии.

Космический аппарат NASA скоро окажется так далеко от Земли, что даже сложно представить это расстояние. Но место, в котором окажется "Вояджер-1", не сможет увидеть камера зонда, ведь она была отключена еще 36 лет назад. Но именно эта камера сделала удивительные фотографии Юпитера, благодаря чему астрономы изменили свое представление о самой большой планете Солнечной системы, пишет Live Science.

В среду, 18 ноября, 2026 года около 12 часов дня по киевскому времени зонд NASA "Вояджер-1" станет первым в истории космическим аппаратом, который оказался на расстоянии один световой день от Земли. Это 25,89 миллиарда километров. Частицам света для того, чтобы преодолеть это расстояние со скоростью 300 000 км/с требуется 24 часа.

Атмосфера Юпитера. Фотография зонда "Вояджер-1" Фото: NASA

Но "Вояджер-1" не увидит то место, в котором он окажется в межзвездном пространстве, ведь его камера была отключена еще в 1990 году, через 13 лет после запуска зонда, когда он находился далеко за орбитой Нептуна Последняя планета Солнечной системы находится на расстоянии примерно 4,5 миллиарда километров от нас.

Большое красное пятно на Юпитере. Фотография зонда "Вояджер-1" Фото: NASA

Но до этого события камера зонда NASA успела сделать десятки тысяч фотографий, многие из которых полностью изменили представление астрономов о планетах-гигантах Солнечной системы. Пожалуй, одним из важнейших достижений "Вояджер-1" были детальные изображения Юпитера – самой большой планеты Солнечной системы, которую зонд изучал с января по апрель 1979 года с близкого расстояния — 280 000 км.

Кольца Юпитера. Фотография зонда "Вояджер-1" Фото: NASA

Тогда ученые впервые получили более полное представление о бурной атмосфере Юпитера. Зонд NASA показал, что ее отдельные части вращающаяся с разной скоростью и в разных направлениях. Также астрономы увидели огромные атмосферные штормы, размером с Землю и больше. Ученые получили наиболее детальные и качественные изображения огромной планеты на тот момент. Оказалось, что атмосфера Юпитера гораздо более динамична, чем предполагали астрономы.

"Вояджер-1" впервые зафиксировал извержение вулкана на другом мире Солнечной системы. В частности, речь идет о крупнейшем вулкане на Ио Фото: NASA

Также "Вояджер-1" впервые обнаружил, что у Юпитера есть кольца, состоящие в основном из пыли и они стали видны, когда космический аппарат оказался в положении, при котором Юпитер был подсвечен Солнцем сзади.

Одним из важнейших достижений "Вояджер-1" были детальные изображения Юпитера Фото: NASA

Ученые считают, что кольца Юпитера частично пополняются за счет извержений вулканов на его спутнике Ио. Именно "Вояджер-1" впервые зафиксировал извержение вулкана на другом мире Солнечной системы. В частности, речь идет о крупнейшем вулкане на Ио, диаметр которого составляет около 200 км. Он называется вулкан Локи.

Наблюдения "Вояджер-1" показали, что Юпитером и его спутники представляют собой гораздо более динамичную, сложную и хаотичную систему, чем кто-либо мог себе представить.

Зонд "Вояджер-1" оказался в межзвездном пространстве в 2012 году и рабочими у него остались лишь два научных прибора из десяти. Но он продолжает присылать данные на Землю и ученые очень ждут исторического сигнала 18 ноября.

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