"Вояджер-1" не побачить, що з ним станеться через 2 дні: Юпітер не такий, як ми думали (фото)

18 листопада знаменитий зонд NASA зробить те, чого не вдавалося жодному космічному апарату. При цьому настав час згадати ще про одну історичну подію.

Космічний апарат NASA незабаром опиниться настільки далеко від Землі, що навіть важко уявити цю відстань. Але місце, в якому опиниться "Вояджер-1", не зможе побачити камера зонда, адже її було вимкнено ще 36 років тому. Але саме ця камера зробила дивовижні фотографії Юпітера, завдяки чому астрономи змінили своє уявлення про найбільшу планету Сонячної системи, пише Live Science.

У середу, 18 листопада 2026 року, близько 12-ї години дня за київським часом зонд NASA "Вояджер-1" стане першим у історії космічним апаратом, який опиниться на відстані одного світлового дня від Землі. Це 25,89 мільярда кілометрів. Частинкам світла для того, щоб подолати цю відстань зі швидкістю 300 000 км/с, потрібно 24 години.

Атмосфера Юпітера. Фотографія зонда "Вояджер-1" Фото: NASA

Але "Вояджер-1" не побачить того місця, в якому він опиниться у міжзоряному просторі, адже його камера була вимкнена ще в 1990 році, через 13 років після запуску зонда, коли він перебував далеко за орбітою Нептуна. Остання планета Сонячної системи знаходиться на відстані приблизно 4,5 мільярда кілометрів від нас.

Велика червона пляма на Юпітері. Фотографія зонда "Вояджер-1" Фото: NASA

Але до цієї події камера зонда NASA встигла зробити десятки тисяч фотографій, багато з яких повністю змінили уявлення астрономів про гігантські планети Сонячної системи. Мабуть, одним із найважливіших досягнень "Вояджера-1" стали детальні знімки Юпітера — найбільшої планети Сонячної системи, яку зонд досліджував із січня по квітень 1979 року з близької відстані — 280 000 км.

Кільця Юпітера. Фотографія зонда "Вояджер-1" Фото: NASA

Тоді вчені вперше отримали більш повне уявлення про бурхливу атмосферу Юпітера. Зонд NASA показав, що окремі її частини обертаються з різною швидкістю та в різних напрямках. Також астрономи побачили величезні атмосферні шторми, розміром із Землю та навіть більші. Вчені отримали найдетальніші та найякісніші зображення величезної планети на той момент. Виявилося, що атмосфера Юпітера набагато динамічніша, ніж припускали астрономи.

"Вояджер-1" вперше зафіксував виверження вулкана на іншому супутнику Сонячної системи. Зокрема, йдеться про найбільший вулкан на Іо Фото: NASA

Також "Вояджер-1" вперше виявив, що у Юпітера є кільця, які складаються переважно з пилу, і вони стали помітними, коли космічний апарат опинився в положенні, за якого Юпітер був підсвічений Сонцем ззаду.

Одним із найважливіших досягнень "Вояджера-1" були детальні знімки Юпітера Фото: NASA

Вчені вважають, що кільця Юпітера частково поповнюються за рахунок вивержень вулканів на його супутнику Іо. Саме "Вояджер-1" вперше зафіксував виверження вулкана на іншому тілі Сонячної системи. Зокрема, йдеться про найбільший вулкан на Іо, діаметр якого становить близько 200 км. Він називається вулкан Локі.

Спостереження "Вояджера-1" показали, що Юпітер та його супутники становлять набагато динамічнішу, складнішу та хаотичнішу систему, ніж хто-небудь міг собі уявити.

Зонд "Вояджер-1" опинився у міжзоряному просторі у 2012 році, і з десяти наукових приладів у нього залишилися справними лише два. Але він продовжує надсилати дані на Землю, і вчені з нетерпінням чекають на історичний сигнал 18 листопада.

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