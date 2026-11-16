Виявлено масивну зірку, яку вважали чорною дірою: як це можливо (фото)

Іноді масивні зірки можуть імітувати поведінку чорних дір, і через це астрономи помиляються щодо природи подвійних систем.

Астрономи вважали, що дивна подвійна система NGC-1850 BH1, розташована в сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара, складається із зірки та чорної діри зоряної маси. Але виявилося, що в цій системі спостерігається лише імітація поведінки чорної діри. Насправді масивна чорна діра поводиться подібно до чорної діри. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Масивні зірки часто існують у складі подвійних систем. Коли одна із зірок вибухає як наднова, утворюється чорна діра. У результаті зірка та чорна діра можуть існувати в одній системі, але така чорна діра майже не поглинає матерію, а тому є "сплячою" і її складно виявити. Вважається, що у Чумацькому Шляху існує близько 100 000 подібних подвійних систем.

Але іноді пари зірок можуть мати характеристики, схожі на ті, що притаманні парі "зірка — чорна діра". Це відбувається, коли одна із зірок забирає речовину в іншої зірки. Тобто, по суті, вона діє подібно до чорної діри.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Раніше вважалося, що система NGC-1850 BH1 складається зі сплячої чорної діри, маса якої в 11 разів перевищує масу Сонця, та зірки, маса якої в 5 разів перевищує масу Сонця. Припускалося, що чорна діра залишається невидимою, адже зірка затьмарює її своїм яскравим світлом. Але замість чорної діри там могла бути інша зірка.

Вчені перевірили цю гіпотезу, розділивши все випромінювання системи на окремі спектри. Дослідження показало, що в системі дійсно є дві зірки, одна з яких прихована яскравим світлом іншої.

Аналіз показав, що те, що вважалося чорною дірою, насправді є масивною гарячою яскравою зіркою з дуже швидким обертанням, маса якої в 5,2 рази перевищує масу Сонця. Ця зірка в минулому забрала частину маси у свого відносно холодного зоряного супутника, маса якого в 1,7 рази більша за масу Сонця.

У минулому між зірками відбувався перенос речовини, але точні характеристики подвійної системи ще належить встановити, зокрема, вік, хімічний склад зірок та відстань між ними.

Система NGC-1850 BH1 є гарним прикладом імітації діяльності чорної діри, якої насправді не існує. Це відкриття вкотре демонструє, наскільки незвичайними бувають космічні об’єкти, які можуть збивати з пантелику астрономів.

Інші новини науки