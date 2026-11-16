Космічний об'єкт 15 років ставив вчених у глухий кут: це не наднова, а щось ще дивніше (фото)

Дивний об’єкт у глибокому космосі вже 27 разів імітував вибух наднової. Виявилося, що зірка насправді не загинула, просто у неї є голодний сусід.

Астрономи за допомогою космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра" з’ясували, що об’єкт, який протягом 15 років видавав себе за наднову, насправді є гарячою, яскравою та вкрай нестабільною зіркою, з якої чорна діра або нейтронна зірка висмоктує речовину. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Коли у масивної зірки вичерпується паливо, необхідне для підтримання термоядерного синтезу в ядрі, вона гине внаслідок вибуху наднової. Астрономи вважали, що саме вибух наднової вони спостерігали майже 15 років тому, 11 січня 2012 року, на околиці спіральної галактики NGC 4559, яка знаходиться на відстані 25 млн світлових років від нас. Але потім з’ясувалося, що зірка насправді не загинула, хоча всі ознаки вибуху наднової продовжували з’являтися з того часу кожні 113 днів. Зірка ставала дуже яскравою, а потім тьмяніла. Астрономи всі ці роки не могли зрозуміти, що відбувається.

За словами вчених, об’єкт, що імітує вибух наднової, отримав назву AT 2016blu. Це яскрава блакитна змінна зірка. Такі зірки є найяскравішими та наймасивнішими у Всесвіті, але вони дуже нестабільні й періодично втрачають масу. Однак астрономи ніколи раніше не бачили, щоб такі зірки імітували характеристики наднової.

Зображення AT 2016blu у рентгенівському та видимому діапазонах світла Фото: NASA

За допомогою рентгенівського телескопа "Чандра" астрономи з’ясували, що насправді відбувається. Телескоп зафіксував потужний потік рентгенівського випромінювання, який збігся за часом із черговим помилковим вибухом наднової.

Вчені дійшли висновку, що у зірки AT 2016blu є невидимий супутник із сильною гравітацією, який обертається навколо зірки й робить повний оберт за 113 днів. Це може бути нейтронна зірка або чорна діра зоряної маси. Такі об’єкти виникають у результаті справжнього вибуху наднової.

Щоразу, коли невидимий об’єкт наближається до зірки, його гравітація починає забирати речовину з нестабільної зірки. Речовина рухається до компактного об’єкта й утворює навколо нього аккреційний диск. Матерія в диску нагрівається і випромінює рентгенівське випромінювання. Воно впливає на навколишню хмару речовини, яку яскрава зірка викинула багато років тому.

Хмара нагрівається і починає світитися настільки яскраво у видимому діапазоні світла, що здається, ніби стався вибух наднової. І цей процес повторюється кожні 113 днів.

Розрахунки вчених показали, що щороку чорна діра або нейтронна зірка забирає у AT 2016blu приблизно 200 мільярдів трильйонів кілограмів речовини. Це приблизно 800 мільйонних часток маси Сонця, хоча маса яскравої блакитної змінної зірки щонайменше в 33 рази перевищує масу Сонця.

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