Космический объект 15 лет ставил ученых в тупик: это не сверхновая, а нечто более странное (фото)

Странный объект в глубоком космосе уже 27 раз имитировал взрыв сверхновой. Оказалось, что звезда на самом деле не погибла, просто у нее есть голодный сосед.

Астрономы с помощью космической рентгеновской обсерватории "Чандра" выяснили, что объект, который притворялся сверхновой в течение 15 лет, на самом деле представляет собой горячую, яркую и крайне нестабильную звезду, из которой забирает вещество черная дыра или нейтронная звезда. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет Space.

Когда у массивной звезды исчерпывается топливо, необходимое для поддержания термоядерного синтеза в ядре, она погибает в результате взрыва сверхновой. Астрономы считали, что именно взрыв сверхновой они наблюдали почти 15 лет назад, 11 января 2012 года, на окраине спиральной галактики NGC 4559, которая находится на расстоянии 25 млн световых лет от нас. Но затем выяснилось, что звезда на самом деле не погибла, хотя все признаки взрыва сверхновой продолжали появляться с тех пор каждые 113 дней. Звезда становилась очень яркой, а затем тускнела. Астрономы все эти годы не могли понять, что происходит.

По словам ученых, объект, который имитирует взрыв сверхновой, получил название AT 2016blu. Это яркая голубая переменная звезда. Такие звезды являются самыми яркими и массивными звездами во Вселенной, но это очень нестабильные звезды, которые периодически теряют массу. Но астрономы никогда не видели, чтобы такие звезды имитировали характеристики сверхновой.

Изображения AT 2016blu в рентгеновском и видимом диапазоне света Фото: NASA

С помощью рентгеновского телескопа "Чандра" астрономы выяснили, что происходит на самом деле. Телескоп зафиксировал мощный поток рентгеновского излучения, который совпал по времени с очередным ложным взрывом сверхновой.

Ученые пришли к выводу, что у звезды AT 2016blu есть невидимый компаньон, обладающий сильной гравитацией, который вращается вокруг звезды и совершает полный оборот за 113 дней. Это может быть нейтронная звезда или черная дыра звездной массы. Такие объекты возникают в результате настоящего взрыва сверхновой.

Каждый раз, когда невидимый объект приближается к звезде, его гравитация начинает забирать вещество у нестабильной звезды. Вещество направляется к компактному объекту и образует вокруг него аккреционный диск. Материя в диске нагревается и запускает рентгеновское излучение. Оно воздействует на окружающее облако вещества, которое было выброшено яркой звездой много лет назад.

Облако нагревается и начинает светиться настолько ярко в видимом диапазоне света, что кажется, что произошел взрыв сверхновой. И этот процесс повторяется каждые 113 дней.

Расчеты ученых показали, что ежегодно черная дыра или нейтронная звезда забирает у AT 2016blu примерно 200 миллиардов триллионов килограмм вещества. Это примерно 800 миллионных долей массы Солнца, хотя масса яркой голубой переменной звезды как минимум в 33 раза превышает массу Солнца.

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