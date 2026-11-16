900 миллионов галактик: космический телескоп "Евклид" показал "невидимую" Вселенную (фото)

Обсерватория, предназначенная помочь разгадать две важнейшие загадки космоса, совершила прорыв в астрономии.

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило первый крупный массив данных, собранных космическим телескопом "Евклид" с момента запуска в июле 2023 года. Эти данные станут основной для создания крупнейшей в истории трехмерной карты Вселенной и включают в себя изображения более 900 миллионов галактик. Площадь исследованного участка неба сопоставима с 9500 полными Лунами. Новые данные помогут ученым разгадать тайны темной матери и темной энергии, пишет Space.

Космический телескоп "Евклид" предназначен для создания самой большой трехмерной карты Вселенной, охватывающей треть видимого неба и более 10 миллиардов лет истории космоса. Также телескоп должен помочь выяснить природу таинственных компонентов Вселенной: темной материи и темной энергии, которые ускользают от прямого обнаружения.

Темная материя остается невидимой, но своей гравитацией влияет на видимые астрономические объекты. Считается, что благодаря ей существуют все крупномасштабные структуры космоса и она сыграла главную роль в эволюции галактик.

Темная энергии – это невидимая сила, которая заставляет Вселенную расширяться с ускорением, но ее природа пока остается загадкой.

Кольцеобразная галактика NGC 1291 находится на расстоянии 33 млн световых лет от нас. Фотография телескопа "Евклид" Фото: ESA

Новый набор данных был собран за 13 месяцев наблюдений. Он включает в спектры излучения 160 миллионов источников, более 900 миллионов галактик, а также 60 миллионов потенциальных квазаров. Это очень яркие ярких объекты в центрах далеких галактик, созданные сверхмассивными черными дырами, которые активно поглощают материю.

Сверхскопление Часов содержит нескольо десятков скоплений галактик и имеет размер примерно 550 млн световых лет.Фотография телескопа "Евклид" Фото: ESA

Сюда также входят скопления галактик и еще более сверхскопления галактик. Их изучение может помочь понять, как материя собиралась воедино, формируя обширную сеть из газа, пыли и темной материи, известную как космическая паутина.

Массив данных также содержит каталог из 15 000 объектов, которые могут служить примерами гравитационного линзирования Фото: ESA

Массив данных также содержит каталог из 15 000 объектов, которые могут служить примерами гравитационного линзирования. Это явление было впервые описано Альбертом Эйнштейном в 1915 году в рамках общей теории относительности. Этот эффект усиления изображения возникает, когда одна галактика оказывается на одной линии зрения с другой, более далекой галактикой. Гравитационное воздействие галактики, расположенной на переднем плане, искривляет пространство-время, отклоняя и усиливая свет от фоновой галактики. Этот эффект усиливается присутствием темной материи.

Свет от фоновой галактики отклоняется и движется разными путями, проходя мимо гравитационной линзы, а потому может достигать телескопов в разное время. Таким образом можно исследовать влияние темной энергии на расширение Вселенной.

Новый массив данных включает в себя всего 14% информации, которую "Евклид" должен собрать за шесть лет своей работы. Это означает, что данная обсерватория может изменить наше понимание космоса.

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