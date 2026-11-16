Ракета Vulcan Centaur взорвалась вскоре после запуска: 40 спутников Amazon уничтожены (видео)

Причина аварии, возникшей через 10 минут после старта ракеты-носителя, пока неизвестна.

В воскресенье, 15 ноября, ракета-носитель Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance взорвалась через 10 минут после запуска. В результате все 40 интернет-спутников компании Amazon были уничтожены. Это был пятый запуск ракеты Vulcan Centaur и первый после длительного перерыва, вызванного ранее обнаруженными аномалиями в ее работе, пишет Space.

Ракета-носитель Vulcan Centaur стартовала в 19:40 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту 40 интернет-спутников для группировки Amazon Leo. Это будущий конкурент спутниковой группировки Starlink компании SpaceX. Amazon Leo будет состоять из 3236 спутников. Пока что на орбите находятся 398 аппаратов.

Через 10 минут после запуска Ракета-носитель Vulcan Centaur, согласно заявлению United Launch Alliance, столкнулась с неизвестной аномалией и вышла из строя. В итоге ракета взорвалась, и вся ее полезная нагрузка была уничтожена. Причина аварии пока неизвестна. Начато расследование.

Полет в воскресенье стал пятым для ракеты Vulcan Centaur. Впервые она полетела в космос в 2024 году и с тех пор выполнила 4 запуска, два из которых были не совсем удачными, но ракета смогла вывести спутники на низкую околоземную орбиту. В октябре 2024 года и в феврале 2026 года во время полета возникли проблемы с боковыми ускорителями ракеты. После последнего инцидента запуски Vulcan Centaur были отложены пока компания United Launch Alliance устраняла причины неполадок.

Казалось бы, проблема с ускорителями решена, ведь авария у ракеты произошла уже после отделения верхней ступени со спутниками на борту. Так что, возможно, причина не в ускорителях, а в чем-то другом. Но что именно произошло покажет расследование.

Для компании Amazon эта авария является, вероятно, очень плохой новостью, ведь она рассчитывала на то, что именно ракета Vulcan Centaur будет основным транспортным средством для доставки спутников группировки Amazon Leo на орбиту.

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