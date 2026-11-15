Самые громкие наземные животные в мире: впервые за 85 лет открыты новые виды приматов (фото)

В тропических лесах Бразилии ученые обнаружили два ранее неизвестных вида обезьян-ревунов. Они находятся под угрозой исчезновения.

В тропических лесах Амазонии ученые впервые за 85 лет обнаружили два новых вида обезьян-ревунов. Они получили названия Alouatta iroi и Alouatta matogrossensis. С учетом этого открытия общее число известных видов обезьян-ревунов достигло 16. Согласно результатам исследования, это открытие может привести к пересмотру эволюционного древа данных приматов. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology, пишет IFLScience.

Ученые обнаружили новые виды обезьян в тропических лесах Бразилии в ходе масштабного генетического исследования рода Alouatta (ревуны). Это шумные приматы из Центральной и Южной Америки, известные своими громкими криками и воплями.

Ревуны считаются самыми громкими наземными животными в мире. Их гортанный рев слышен на расстоянии до 5 километров. С помощью этих звуков обезьяны отпугивают соперников, обозначают свою территорию и общаются с родственниками.

Alouatta iroi Фото: IFLS

Исследователи собрали генетические образцы 86 особей ревунов из разных мест их обитания, включая музейные экспонаты. Генетический анализ показал, что эволюционное древо ревунов устроено гораздо сложнее, чем считалось ранее, и требует пересмотра.

В ходе исследования ученые обнаружили два новых вида, которые, как оказалось, находятся под угрозой исчезновения. Ревуны вида Alouatta iroi обитают в северо-западной части Амазонии. Ревуны вида Alouatta matogrossensis обитают в южной части Амазонии.

Изучив генетический материал ревунов, исследователи смогли составить подробную картину их эволюционной истории.

Alouatta matogrossensis Фото: IFLS

Исследователи проанализировали геномы 11 видов обезьян-ревунов, обитающих в Южной и Центральной Америке, объединив имеющиеся наборы данных ДНК с новой генетической информацией.

Генетические данные показали, что обезьяны-ревуны отделились от своих ближайших родственников в период от 19 до 13,5 миллионов лет назад. Вероятно, род Alouatta зародился в Центральной Америке, а затем распространился на территорию Южной Америки. Первое разделение внутри рода произошло около 3,5 миллионов лет назад. Это событие примерно совпадает по времени с формированием Панамского перешейка.

В дальнейшем, по мере возникновения в регионе крупных рек, в частности, Амазонки, происходило отделение новых видов обезьян-ревунов. Реки препятствовали обмену генами, что позволило популяциям развиваться независимо друг от друга.

Ученые надеются, что более глубокое понимание этого рода и его генетического разнообразия поможет лучше сохранить виды, которые находятся на грани исчезновения из-за вырубки лесов и изменения климата.

Другие новости науки