Ученые обнаружили скрытый подводный мир в Тихом океане: такого нигде не видели

Новое исследование показало, что в необычных “металлических картофелинах” на морском дне обитают уникальные существа.

Нодули – это округлые минеральные конкреции. Полиметаллические нодули усеивают морское дно в районе зоны Кларион-Клиппертон. Это глубоководная равнина в северо-восточной части Тихого океана, где сосредоточены запасы редких минералов. Горнодобывающие компании хотят добывать там ценные металлы. Ученые выяснили, что каждая из этих необычных "металлических картофелин" служит домом для целого сообщества микроскопических организмов, уникального для данной среды обитания. Но эти экосистемы могут быть уничтожены из-за добычи ценных металлов, таких как никель, кобальт, медь, железо и марганец, которые содержат полиметаллические нодули. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет ScienceAlert.

Ученые с помощью дистанционно управляемого аппарата собрали фрагменты донных отложений на глубине от 4 до 6 километров вместе с находящимися в них нодулями. По словам ученых, ранее было известно, что полиметаллические конкреции предоставляют глубоководным организмам, обитающим на морском дне, поверхность для прикрепления, но ничего не было известно о существах, живущих внутри нодулей.

Ученые обнаружили внутри них целые экосистемы, наполненные разными микроорганизмами. Чаще всего там встречались круглые черви и ракообразные, а также были обнаружены другие виды червей, тихоходки и редкие одноклеточные организмы.

Больше всего исследователей удивило то, насколько сообщества, обитающие внутри нодулей, отличаются от сообществ, населяющих окружающие донные отложения. Сообщества из полиметаллических конкреций, собранных на расстоянии около 1000 километров друг от друга, оказались более похожими друг на друга, чем на сообщества, обитающие в прилегающих донных отложениях.

Если Международный орган по морскому дну разрешит частным компаниям осуществлять масштабную добычу этих конкреций, с целью излечения из них металлов, то эти уникальные экосистемы, о которых еще мало что известно, будут уничтожены, считают ученые.

Эти микроскопические миры могут казаться совершенно изолированными от нашего мира, но на самом деле ученые пока даже не представляют, какую роль они играют в глобальных процессах, например, в круговороте питательных веществ и углерода или в функционировании морских экосистем в целом. Исследователи спешат разобраться в этом, пока еще не стало слишком поздно.

Другие новости науки