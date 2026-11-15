Вчені виявили прихований підводний світ у Тихому океані: такого ще ніде не бачили

Нове дослідження показало, що в незвичайних "металевих картоплинах" на морському дні мешкають унікальні істоти.

Нодулі — це округлі мінеральні конкреції. Поліметалеві нодулі вкривають морське дно в районі зони Кларіон-Кліппертон. Це глибоководна рівнина в північно-східній частині Тихого океану, де зосереджені запаси рідкісних мінералів. Гірничодобувні компанії хочуть видобувати там цінні метали. Вчені з’ясували, що кожна з цих незвичайних "металевих картоплин" є домівкою для цілої спільноти мікроскопічних організмів, унікальної для цього середовища існування. Однак ці екосистеми можуть бути знищені внаслідок видобутку цінних металів, таких як нікель, кобальт, мідь, залізо та марганець, які містяться в поліметалевих нодулях. Результати дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише ScienceAlert.

Вчені за допомогою дистанційно керованого апарата зібрали фрагменти донних відкладень на глибині від 4 до 6 кілометрів разом із нодулями, що містяться в них. За словами вчених, раніше було відомо, що поліметалеві конкреції надають глибоководним організмам, що мешкають на морському дні, поверхню для прикріплення, але нічого не було відомо про істот, що живуть усередині нодулів.

Вчені виявили всередині них цілі екосистеми, наповнені різними мікроорганізмами. Найчастіше там траплялися круглі черв’яки та ракоподібні, а також були виявлені інші види черв’яків, тихоходки та рідкісні одноклітинні організми.

Найбільше дослідників здивувало те, наскільки спільноти, що мешкають усередині нодулів, відрізняються від спільнот, які населяють навколишні донні відкладення. Спільноти з поліметалевих конкрецій, зібраних на відстані близько 1000 кілометрів одна від одної, виявилися більш схожими між собою, ніж на спільноти, що мешкають у прилеглих донних відкладах.

Якщо Міжнародний орган з питань морського дна дозволить приватним компаніям здійснювати масштабний видобуток цих конкрецій з метою вилучення з них металів, то ці унікальні екосистеми, про які ще мало що відомо, будуть знищені, вважають вчені.

Ці мікроскопічні світи можуть здаватися цілком ізольованими від нашого світу, але насправді вчені поки що навіть не уявляють, яку роль вони відіграють у глобальних процесах, наприклад, у кругообігу поживних речовин і вуглецю або у функціонуванні морських екосистем загалом. Дослідники поспішають розібратися в цьому, поки ще не стало занадто пізно.

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