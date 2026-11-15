Вчені винайшли електричний гребінець: випробування показали, що він прискорює ріст волосся (фото)

Дослідники вважають, що їхній пристрій може допомогти мільйонам людей, які страждають від облисіння.

Вчені з Бейханського університету (Пекін, Китай) запропонували багатообіцяючий спосіб боротьби з випадінням волосся, ключовим елементом якого став гребінець. Але це не зовсім звичайний гребінець. "Detangle" — це спеціалізований біоелектронний пристрій у формі гребінця. Опис винаходу та результати його тестування опубліковано в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

Хоча пристрій "Detangle" пройшов випробування лише на мишах, отримані результати дають підстави припустити, що цей електричний гребінець може стати ефективним засобом для лікування андрогенної алопеції. Це хронічне випадання волосся у чоловіків і жінок, спричинене генетичною чутливістю волосяних фолікулів до чоловічих статевих гормонів. Від цього типу облисіння, за оцінками вчених, страждає понад мільярд людей у всьому світі.

Пристрій генерує електричні поля за допомогою чергуючихся зубців різної довжини. Пристрій із зубцями, що мають вбудовані електроди, а також модулі для подачі лікарських препаратів, створює посилене електричне поле, яке проникає глибоко в область волосяних фолікулів і стимулює ріст волосся.

Електричний гребінець "Detangle" Фото: ScienceAlert

По-перше, електричні імпульси впливають безпосередньо на волосяні фолікули, активуючи їх. По-друге, коротші зубці оснащені системою доставки лікарських засобів; зокрема, вчені використовували генетичну терапію, щоб пригнітити гормони, які спричиняють зменшення волосяних фолікулів та випадіння волосся.

Серія експериментів на мишах показала, що за допомогою електричного гребінця вдалося відновити до 97 % шерстяного покриву на поголених ділянках тіла гризунів за 28 днів.

Це багатообіцяючий пристрій, але ще належить з’ясувати, чи підтвердять подальші дослідження безпеку та ефективність його використання людьми. Тобто чи допоможе цей пристрій зупинити облисіння у людини, чи ні.

Якщо майбутні випробування це підтвердять, то звичайний гребінець може пережити своє друге народження, а проблема облисіння може знайти несподіване рішення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить рекомендацій, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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