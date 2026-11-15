Ученые изобрели электрическую расческу: испытания показали, что она ускоряет рост волос (фото)

Исследователи считают, что их устройство может помочь миллионам людей, страдающих от облысения.

Ученые из Бэйханского университета (Пекин, Китай) предложили многообещающий способ борьбы с выпадением волос, ключевым элементом которого стала расческа. Но это не совсем обычная расческа. "Detangle" – это специализированное биоэлектронное устройство в форме расчески. Описание изобретения и результаты его тестирования опубликованы в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

Хотя устройство "Detangle" прошло испытания только на мышах, полученные результаты позволяют предположить, что эта электрическая расческа может стать эффективным инструментом для лечения андрогенетической алопеции. Это хроническая потеря волос у мужчин и женщин, вызванная генетической чувствительностью волосяных фолликулов к мужским половым гормонам. От этого типа облысения, по оценкам ученых, страдает более миллиарда человек во всем мире.

Устройство генерирует электрические поля с помощью чередующихся зубцов разной длины. Устройство с зубцами со встроенными электродами, а также модулями для подачи лекарственных препаратов, создает усиленное электрическое поле, которое проникает глубоко в область волосяных фолликулов и стимулирует рост волос.

Электрическая расческа "Detangle" Фото: ScienceAlert

Во-первых, электрические импульсы воздействуют непосредственно на волосяные фолликулы, активируя их. Во-вторых, более короткие зубцы оснащены системой доставки лекарственных средств, в частности ученые использовали генетическую терапию, чтобы подавить гормоны, вызывающие уменьшение волосяных фолликулов и выпадение волос.

Серия экспериментов на мышах показала, что с помощью электрической расчески удалось восстановить до 97% шерстяного покрова на выбритых участках тела грызунов за 28 дней.

Это многообещающее устройство, но еще предстоит выяснить, подтвердят ли дальнейшие исследования безопасность и эффективность его использования людьми. То есть поможет ли это устройство остановить облысение у человека или нет.

Если будущие испытания подтвердят это, то обычная расческа может пережить свое второе рождение, а проблема облысения может получить неожиданное решение.

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