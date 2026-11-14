Первым официальным животным был паук: теперь мы снова знаем, как он выглядел (фото)

Первое животное, получившее официальное научное название, вновь обрело физический эталонный экземпляр — спустя 168 лет после утраты оригинала. Учёные определили новый типовой экземпляр для вида Araneus angulatus — паука-кругопрядника, впервые описанного в 1757 году.

Оригинальный экземпляр, который шведский натуралист Карл Александер Клерк использовал для описания паука, исчез из коллекции в Стокгольме ещё в 1965 году. Теперь исследователи выбрали современный экземпляр, собранный на острове у побережья Швеции, и официально определили его как неотип этого вида, пишет IFLScience.

В XVIII веке шведский натуралист Карл Линней стремился стандартизировать систему наименования растений, разочаровавшись в разнообразных системах, которые использовались исследователями. Его книга "Systema Naturae", впервые опубликованная в 1735 году, помогла установить единый подход.

Карл Александр Клерк, который, как считается, посетил одну из лекций Линнея в 1739 году, начал собирать и классифицировать пауков. В 1757 году он опубликовал монографию "Svenska Spindlar", в которой описал 66 видов шведских пауков.

Линней включил многие названия Клерка в 10-е издание "Systema Naturae", опубликованное в 1758 году. Это издание считается отправной точкой для современной научной номенклатуры животных. Поскольку названия пауков, предложенные Клерком, появились на год раньше, Araneus angulatus считается первым официально названным животным.

Линней включил многие названия Клерка в 10-е издание "Systema Naturae" Фото: Wikimedia Commons

Судьба оригинальных образцов Клерка остаётся неясной. После его смерти в 1765 году его вдова продала коллекцию Петеру Йонасу Бергиусу, который впоследствии подарил её Ботаническому саду Бергиуса в Стокгольме.

В последний раз образцы там регистрировал в 1858 году Тамерлан Торелл. При осмотре коллекции в 1965 году выяснилось, что три оригинальных типовых образца A. angulatus исчезли. Исследователи так и не выяснили, что с ними произошло.

Типовой образец служит физическим эталоном для вида. Если ученые впоследствии находят подобный организм и подозревают, что он может принадлежать к другому виду, они могут сравнить его с типовым образцом, чтобы выяснить, какое научное название является правильным. Такие образцы могут быть утрачены в результате войны, перемещения музейных коллекций или постепенного порчи биологического материала.

Джонатан Коддингтон, автор исследования и куратор Смитсоновского института, рассказал, что это решение было важным, поскольку названием A. angulatus обозначали более одного действительного вида.

Без четко определенного типового образца ученые могли бы использовать одно и то же название, имея в виду разных пауков. "Чрезвычайно важно, чтобы научная коммуникация была точной, и система типовых образцов это обеспечивает", — пояснил он.

Типовой образец служит физическим эталоном для данного вида, который используют для сравнения с другими Фото: Coddington et al

Коддингтон отметил, что официально описано более двух миллионов видов и что для каждого из них должен иметься физический типовой экземпляр. Однако правила документирования типов не всегда были столь строгими, как сегодня: определение типа для вновь описанного вида стало обязательным лишь в 1999 году.

Чтобы выбрать неотип, исследователи должны были следовать Международному кодексу зоологической номенклатуры, согласно которому он должен находиться как можно ближе к первоначальному типовому местонахождению.

Команда сотрудничала со шведским натуралистом Раулем Висенте, который знал о местной популяции A. angulatus. Он собрал восемь пауков, и исследователи выбрали взрослого самца, поскольку самцы пауков, как правило, более полезны для различения видов.

Новое назначение восстанавливает четкий физический эталон для названия, занимающего необычное место в истории науки. Как отмечает Коддингтон, остальные 65 видов пауков, описанных Клерком, возможно, также утратили свои оригинальные образцы, но необходимость назначать им неотипы меньше, поскольку их идентичность не окружена такой же неопределённостью.

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