Эффект блокбастера: почему одни динозавры стали популярными, а другие — нет (фото)

Динозавры стали известны не только благодаря своим размерам, острым зубам или необычному строению тела. Исследование интереса к доисторическим животным показало, что появление динозавров в известных фильмах, особенно в серии "Парк Юрского периода", было более весомым фактором популярности, чем биологические особенности.

Исследователи проанализировали 323 рода динозавров и более 3,5 миллиарда просмотров страниц Википедии, чтобы понять, почему одни древние животные стали широко известными, а другие остались неизвестными. Результаты указали на влияние популярной культуры: наибольшее внимание привлекали динозавры, появлявшиеся в фильмах серии "Парк Юрского периода", пишет IFLScience.

"Культурная заметность не является чисто биологическим явлением; её можно создать искусственно", — рассказала ведущая автор исследования Памела Лима из Федерального университета Алагоаса. Она отметила, что людей, конечно, могут естественным образом привлекать крупные и опасные животные, но высокобюджетные фильмы оказывали ещё большее влияние на внимание людей.

Команда использовала культуромические методы, чтобы сопоставить интерес к динозаврам с такими характеристиками, как размер тела, рацион питания и геологический период, в котором они жили.

Наибольшее внимание привлекают динозавры, появлявшиеся в фильмах серии "Парк Юрского периода" Фото: Wikimedia Commons

Анализ показал, что появление в фильмах серии "Парк Юрского периода" стало главным фактором, определившим современную популярность. Многие из самых известных динозавров были крупными плотоядными, которых учёные описали ещё до выхода первого фильма.

Травоядные, всеядные и динозавры среднего юрского периода в целом привлекали меньше внимания. Из-за этого необычные виды, такие как Spicomellus — бронированный динозавр с шипами, сросшимися с ребрами, — оставались далеко за пределами внимания общественности, несмотря на свою необычную анатомию.

Увлечение динозаврами имеет долгую историю. В викторианскую эпоху крупные находки окаменелостей вдохновляли на создание музейных экспозиций, в частности знаменитых динозавров в "Хрустальном дворце" в Лондоне. Хотя эти реконструкции зачастую были неточными, они давали посетителям первое представление о том, как могла выглядеть доисторическая жизнь.

Позже динозавры появились в фильмах и мультфильмах, но массовый интерес достиг нового пика в 1990-х годах. Фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" стал мировым хитом, а документальный сериал "Прогулки с динозаврами" вдохновил целое поколение палеонтологов и художников.

Исследователи отметили, что то же самое влияние, которое сделало доисторическое животное всемирно известным, может также способствовать усилиям по сохранению природы. Памела Лима объясняет, что многие современные виды являются небольшими или не обладают теми чертами, которые обычно привлекают внимание общественности. Из-за этого некоторые из них сталкиваются с тем, что ученые называют "социальным вымиранием": они исчезают из сознания людей еще до того, как вымирают в биологическом смысле.

Динозавры стали известны не только благодаря своим размерам или острым зубам Фото: Wikimedia Commons

"Если фильм способен заставить весь мир глубоко сопереживать животным, вымершим 66 миллионов лет назад, мы вполне можем использовать тот же повествовательный подход, чтобы привлечь внимание к живым видам, которые сегодня отчаянно нуждаются в нашей заботе", — заявила Лима.

Учёная отмечает, что книги, фильмы и игры могут влиять на то, каких животных люди запоминают и о каких заботятся. "Ваш рассказ способен превратить малоизвестное, странное или крошечное древнее существо в глобальную икону", — объясняет Лима.

Это влияние имеет значение для современной природы. Интересная история может привлечь внимание к видам, которые редко попадают в заголовки новостей, помогая людям понять, почему они нуждаются в защите.

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