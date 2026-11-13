Первые в списке исчезающих видов: редких разноцветных змей впервые выпустили в дикую природу

Исчезающих ярко окрашенных змей впервые за почти 60 лет выпустили в дикую природу — есть надежда спасти рептилий.

Большинство людей в мире никогда не видели сан-францисконскую подвязочную змею (Thamnophis sirtalis tetrataenia) — ярко окрашенный вид, обитающий исключительно в округах Сан-Матео и Санта-Крус в Калифорнии, пишет Popular Science.

Известно, что подвязочные змеи были включены в самый первый список исчезающих видов, составленный Службой рыбных ресурсов и диких животных США в 1967 году. Теперь, спустя почти 60 лет, на фоне засух, угрозы инвазивных видов, болезней, низкого генетического разнообразия и браконьерства, численность этого вида в дикой природе составляет всего несколько тысяч особей.

И все же, у защитников природы есть хорошие новости: в начале этой осени 62 молодые особи, выращенные в зоопарке Сан-Франциско, были выпущены в специально подобранных местах на территории округа Сан-Матео. По словам экспертов, возвращение в дикую природу десятков особей уязвимого вида является значимым для восстановления всей популяции.

По словам биолога Карин Токатлян из организации Midpeninsula Regional Open Space District, возвращение десятков молодых особей в дикую природу — первый и важный шаг к созданию здоровых, устойчивых популяций, способных к долгосрочному самоподдержанию.

Отметим, что сан-францисконская подвязочная змея отличается стройным телом и яркой окраской, а длина взрослых особей может варьироваться от 45 до 140 сантиметров. У этих змей глаза крупнее, чем у большинства других видов подвязочных змей, что позволяет им сохранять активность в светлое время суток. У них нет ядовитых зубов, а слюна обладает лишь слабым токсическим действием, поэтому для человека они практически безвредны. Впрочем, для рептилий или грызунов, которые являются основной добычей змей, укус смертелен.

Токатлян отмечает, что выпуск в дикую природу молодых особей — эффективный метод защиты на самом уязвимом этапе жизни. Программа по выращиванию молодняка сан-францисских подвязочных змей в контролируемых условиях стартовала в 2025 году — теперь ученые впервые выпустили молодых змей в дикую природу. Около трети змей вернули в те же районы, где обитали их матери, а остальных — в места, где для успешного размножения популяции требовалось увеличить генетическое разнообразие.

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