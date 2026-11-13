Перші у списку видів, що зникають: рідкісних різнокольорових змій вперше випустили у дику природу

Зникаючих яскраво забарвлених змій вперше за майже 60 років випустили у дику природу — є надія врятувати рептилій.

Більшість людей у світі ніколи не бачили сан-францисконську підв’язкову змію (Thamnophis sirtalis tetrataenia) — яскраво забарвлений вид, що мешкає виключно в округах Сан-Матео та Санта-Крус у Каліфорнії, пише Popular Science.

Відомо, що підв’язкові змії були включені до найпершого списку видів, що зникають, складеного Службою рибних ресурсів та диких тварин США у 1967 році. Зараз, через майже 60 років, на тлі посух, загрози інвазивних видів, хвороб, низького генетичного різноманіття та браконьєрства, чисельність цього виду в дикій природі становить лише кілька тисяч особин.

І все ж у захисників природи є хороші новини: на початку цієї осені 62 молоді особини, вирощені в зоопарку Сан-Франциско, були випущені у спеціально підібраних місцях на території округу Сан-Матео. За словами експертів, повернення в дику природу десятків особин вразливого виду має велике значення для відновлення всієї популяції.

За словами біолога Карін Токатлян з організації Midpeninsula Regional Open Space District, повернення десятків молодих особин у дику природу — це перший і важливий крок до створення здорових, стійких популяцій, здатних до довгострокового самовідтворення.

Зазначимо, що сан-францисконська підв’язкова змія вирізняється струнким тілом і яскравим забарвленням, а довжина дорослих особин може коливатися від 45 до 140 сантиметрів. У цих змій очі більші, ніж у більшості інших видів підв’язкових змій, що дозволяє їм залишатися активними у світлу пору доби. У них немає отруйних зубів, а слина має лише слабку токсичну дію, тому для людини вони практично нешкідливі. Втім, для рептилій або гризунів, які є основною здобиччю змій, укус є смертельним.

Токатлян зазначає, що випуск молодих особин у дику природу — це ефективний метод захисту на найвразливішому етапі життя. Програма з вирощування молодняка сан-франциських підв’язкових змій у контрольованих умовах стартувала у 2025 році — тепер вчені вперше випустили молодих змій у дику природу. Близько третини змій повернули в ті самі райони, де мешкали їхні матері, а решту — у місця, де для успішного розмноження популяції потрібно було збільшити генетичне різноманіття.

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