Ефектне повернення: горбатий кит з'явився у Нью-Йорку вдруге за шість років (відео)

Мешканці мегаполісу повідомили про вражаюче повернення морського гіганта до річки Гудзон у Нью-Йорку — востаннє горбатого кита бачили тут шість років тому.

Мешканці Нью-Йорка були вражені, побачивши горбатого кита, що плив річкою Гудзон. Втім, це далеко не перша поява морського гіганта в цих водах — востаннє представників цього виду бачили тут шість років тому, пише Daily Mail.

Очевидцям вдалося зняти появу горбатого кита: гігант піднявся на поверхню, з силою випустив фонтан води через дихало, а потім підняв хвіст і вдарив ним по воді. Дослідники зазначають, що це перша поява горбатого кита в річці Гудзон, уздовж західного узбережжя Нью-Йорка, з грудня 2020 року. У 2022 та 2024 роках горбатих китів також помічали в протоці Іст-Рівер, яка омиває Нью-Йорк з іншого боку.

Зазначимо, що до початку пандемії коронавірусу інтенсивність судноплавства навколо острова Манхеттен була високою, а тому морські гіганти не з’являлися тут часто — востаннє кита бачили тут у 2016 році. Однак із початком локдауну ситуація змінилася: морські гіганти дедалі частіше почали з’являтися в районі Статуї Свободи та Бруклінського мосту, а тепер, схоже, запливли ще далі на північ — до знаменитого нью-йоркського району Вест-Віллідж.

Дослідники з організації Gotham Whale підтвердили, що у водах Гудзона справді з’явився горбатий кит. Як правило, представники цього виду зазвичай досягають 12–15 метрів у довжину та важать до 40 тонн. У листопаді багато з них харчуються у водах біля узбережжя Нью-Йорка, полюючи на косяки дрібної риби, після чого вирушають далі на південь, до Карибського моря, щоб перезимувати.

За словами вчених, сьогодні у світі налічується десятки тисяч горбатих китів, але так було не завжди. Чисельність морських гігантів значно скоротилася внаслідок комерційного китобійного промислу, але за останні десятиліття відновилася настільки, що влада США виключила цей вид зі списку видів, що зникають.

Деякі мешканці Нью-Йорка у коментарях у соціальних мережах зізналися, що не сподівалися дожити до того моменту, коли кити повернуться у води Нью-Йорка. У 19 — середині 20 століття цей вид опинився на межі зникнення, а в 1986 році міжнародна спільнота ввела мораторій на комерційний вилов китів.

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