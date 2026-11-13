Эффектное возвращение: горбатый кит появился в Нью-Йорке второй раз за шесть лет (видео)

Жители мегаполиса сообщили об эффектом возвращении морского гиганта в реку Гудзон в Нью-Йорке — в последний раз горбача видели здесь шесть лет тому.

Жители Нью-Йорка были поражен, заметив горбатого кита, плывущего по реке Гудзон. Впрочем, это вовсе не первое появление морского гиганта в этих водах — в последний раз представителей этого вида вдели здесь шесть лет назад, пишет Daily Mail.

Очевидцам удалось заснять появление горбатого кита: гигант поднялся на поверхность, с силой выпустил фонтан воды через дыхало, а затем поднял хвост и ударил им по воде. Исследователи отмечают, что это первое появление горбатого кита в реке Гудзон, вдоль западного побережья Нью-Йорка, с декабря 2020 года. В 2022 и 2024 годах горбачей также замечали в проливе Ист-Ривер, который омывает Нью-Йорк с другой стороны.

Отметим, что до начала пандемии коронавируса интенсивность судоходства вокруг острова Манхэттен была высокой, а потому морские гиганты не появлялись здесь часто — в последний раз кита видели здесь в 2016 году. Однако с началом локдауна ситуация изменилась: морские гиганты все чаще начали появляться в районе Статуи Свободы и Бруклинского моста, а теперь, похоже, заплыли еще дальше на север — к знаменитому нью-йоркскому району Уэст-Виллидж.

Исследователи из организации Gotham Whale подтвердили, что в водах Гудзона действительно появился горбатый кит. Как правило, представители этого вида обычно достигают 12-15 метров в длину и весят до 40 тонн. В ноябре многие из них кормятся в водах у побережья Нью-Йорка, охотясь на косяки мелкой рыбы, после чего отправляются дальше на юг, к Карибскому морю, чтобы перезимовать.

По словам ученых, сегодня в мире насчитывается десятки тысяч горбатых китов, но так было не всегда. Численность морских гигантов сильно сократилась в результате коммерческого китобойного промысла, но за последние десятилетия восстановилась настолько, что власти США исключили вид из списка исчезающих видов.

Некоторые жители Нью-Йорка в комментариях в социальных сетях признались, что не ожидали дожить до того момента, когда киты вернутся в воды Нью-Йорка. В 19 — середине 20 столетия вид оказался на грани исчезновения, а в 1986 году международное сообщество ввело мораторий на коммерческий промысел китов.

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