В космосе проснулись "водяные медведи", и благополучно вернулись домой

Впервые ученые провели полный цикл экспериментов с многоклеточными животными непосредственно на орбите.

На МКС были доставлены тихоходки, находящиеся в состоянии криптобиоза. На шестой день астронавт добавил в образцы воду — и примерно через час 106 из 180 наблюдаемых особей начали двигаться, пишет Фокус.

После 18-дневной миссии образцы вернули на Землю. Повторная регидратация показала, что около 45% побывавших в космосе тихоходок успешно пережили весь 64-дневный эксперимент: два цикла «спячка — пробуждение», микрогравитацию, повышенные дозы космического излучения, а также длительное отсутствие пищи и воды.

Выжившие особи не просто ожили — они сохранили способность к полноценному размножению: отложили яйца и дали здоровое потомство.

Эти микроскопические существа в очередной раз доказали, что способны практически полностью останавливать свой метаболизм и запускать его вновь, когда условия становятся благоприятными — даже в открытом космосе.

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