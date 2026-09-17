Тихоходку, резвящуюся в снегу, запечатлели на видео: такого не видели ранее (видео)

Названы победители конкурса видеосъемки Nikon Small World In Motion 2026 года — среди них клетка с хватательным хоботком и тихоходка в снегу.

Настало время обратить внимание на микромир: названы победители ежегодного конкурса видеосъемки Nikon Small World In Motion, которые продемонстрировали самые удивительные крошечные объекты Земли, пишет IFLScience.

В 2026 году на конкурс было подано 347 видеороликов из 40 стран — эти работы демонстрируют лучшие образцы микроскопической видеосъемки, позволяя рассмотреть детали, которые мы никогда бы не заметили невооруженным взглядом.

В этом году победителем конкурса Nikon Small World In Motion стал доктор Нин Сюй из Китая, которому удалось запечатлеть аномальное биение ресничек у ребенка с первичной цилиарной дискинезией — редким генетическим заболеванием, поражающим дыхательную систему.

По словам старшего менеджера по коммуникациям Эрика Флема, видеоролик-победитель, как и другие работы-номинанты, отражает главную цель конкурса: пробуждать чувство изумления, стимулировать научные открытия и демонстрировать художественную красоту, присущую научным исследованиям.

Второе место в конкурсе присудили Нгуену Нам Няту из Вьетнама, который предоставил видео, на котором крошечный круглый червь и одноклеточный организм Dileptus будто бы держатся за руки.

Однако это еще не все. Среди номинантов также были и другие любопытные работы, например:

Игорь Адамейко из Вены — видео с крошечным разноцветным морским слизнем. Речь о морском слизне Cyerce kikutarobabai, который приобретает зеленоватый оттенок благодаря водорослям, которыми они питаются;

Кора Харрис запечатлела процесс образования кристаллов соли глутамата натрия в каплях раствора, используя поляризованный свет;

Бенедикт Плейер из Германии заснял тихоходку — крошечное создание прогуливалось по снегу.

Отметим, конкурс Nikon Small World уже более 50 лет несет одну простую мысль: наука прекрасна. Впрочем, у конкурса есть и второй посыл: жизнь — это не застывшее изображение, она постоянно находится в движении.

Конкурс Small World in Motion, учрежденный в 2011 году, является "младшим братом" состязания микрофотографов Small World.

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