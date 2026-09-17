Древняя Европа горела тысячелетиями: стало известно, что питало огонь так долго

Сотни миллионов лет назад Европа триасового периода продолжала пылать тысячелетиями — в новом исследовании ученые выяснили, что питало все эти пожары.

Около 201 миллиона лет тому наша планета пережила массовое вымирание на рубеже триасового и юрского периода. Это катастрофическое событие часто связывают с колоссальной вулканической активностью, которая сопровождала распад суперконтинента Пангея. Эти извержения выбросили в атмосферу огромные объемы углекислого газа, что, как считается, привело к потеплению Земли на 5-10 градусов по Цельсию, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании под руководством геологов з Утрехтского университета ученые реконструировали пожары, бушевавшие на планете 201 миллион лет назад. Исследователи обнаружили, что по мере стремительного потепления климата леса, в которых преобладали деревья, приходили в упадок. НА смену им пришли папоротники, образующие обширные саванны на значительной части территории современной Северо-Западной Европы.

Теперь ученые обнаружили, что эти покрытые папоротником районы были особенно уязвимы для огня. Зачастую именно папоротники служили топливом, позволявшим масштабным лесным пожарам распространяться на огромные расстояния.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы восстановить картину пожаров в далеком прошлом Земли — для этого ученые изучили исключительно хорошо сохранившиеся отложения из четырех кернов. Один из них был недавно получен в Великобритании — его длина составила 640 метров.

Сопоставив полученные данные с результатами анализа ископаемой пыльцы и спор, исследователи обнаружили свидетельства периода интенсивных пожаров, совпадающего по времени с основным этапом вымирания. Любопытно, что этот же период характеризуется с широким распространением папоротников.

По словам одного из ведущих авторов исследования, доктора Баса ван де Схотбрюгге, у традиционных индикаторов пожаров есть существенные недостатки. В результате ученые разработали альтернативный метод определения активности древних пожаров — результаты показали нечто любопытное.

Самые древние и глубоко залегающие образцы содержали пыльцу и споры относительно светлых оттенков. В то же время ископаемые остатки, относящиеся к периоду вымирания, становились все темнее, вплоть до приобретения очень темного коричневого цвета. После завершения периода вымирания цвет ископаемых вновь становился гораздо более светлым. Это наблюдалось во всех четырех исследованных кернах и совпадало по времени.

Когда исследователи сопоставили это необычное потемнение с другими признаками древних пожаров, выявилась определенная закономерность: более темные зоны свидетельствовали об интенсивных лесных пожарах. Потемнения также совпадали со всплеском численности папоротников — ученые пришли к выводу, что именно они были топливом для интенсивных пожаров. Более того, папоротники быстро восстанавливались, предоставляя все новое топливо.

Другие новости