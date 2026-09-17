Розовая гималайская соль на самом деле не из Гималаев: ее там никогда не добывали

Розовая гималайская соль не имеет ничего общего с Гималаями, ее добывают на месторождениях в Пакистане, которые находятся за сотни километров от Гималайских гор.

98% всей розовой соли, продаваемой в мире, добывается на пакистанском месторождении Хевра (Khewra Salt Mine). Оно располагается в провинции Пенджаб в окрестностях Соляного хребта. Возраст этих залежей оценивается в 250 млн лет. Они были открыты еще во времена Александра Македонского и на сегодняшний день представляют собой второе по величине месторождение соли в мире, пишет Фокус.

Соляной хребет расположен к югу от основной горной системы Гималаев, на плато Потохар. Это делает термин “гималайская розовая соль” географически неточным, хотя он и стал мощным мировым брендом.

Месторождение Хевра ежегодно дает почти 400 000 тонн продукции. В других странах, включая Индию и Непал, имеются небольшие запасы соли розоватого оттенка, но их вклад в международный рынок ничтожен. За пределами Южной Азии свои разновидности цветной соли производят Боливия и Гавайи, однако они отличаются по геологическому происхождению и продаются под другими названиями.

Так почему же эту соль называют гималайской? Все дело в брендинге. Слово “гималайская” начали использовать ради ассоциаций с чистотой и оздоровлением. Это название отлично продавало товар, хотя и не соответствовало действительности.

Ассоциация розовой соли с Гималаями позволяет ей органично вписаться в культуру йоги, холистического оздоровления и спа-процедур.

Другие причина кроется в глобальных цепочках поставок. Дело в том, что Пакистан часто экспортирует соль насыпью по низким ценам — иногда всего за 40 долларов за тонну. Зарубежные компании переупаковывают ее, присваивают ей бренд «гималайская» и продают в розницу по цене в тысячи долларов за тонну. К тому моменту, как соль попадает на полки супермаркетов, информация о ее пакистанском происхождении часто стирается.

Роль Пакистана как единственного крупного поставщика розовой соли неоспорима, однако страна получает лишь малую часть прибыли. Не имея защиты по географическому указанию (ГУ) — подобно французскому шампанскому или индийскому чаю “Дарджилинг”, Пакистан не может на законных основаниях требовать, чтобы на соли указывалось ее истинное происхождение.

Отсутствие международного бренда делает Пакистан зависимым от экспорта сырья, в то время как зарубежные компании присваивают себе основную часть розничной стоимости. Если бы Пакистан добился статуса географического указания для “соли из Кхевры” или “пакистанской розовой соли”, это позволило бы повысить узнаваемость продукта и укрепить его ценовые позиции на мировом рынке.

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