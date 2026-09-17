Рожева гімалайська сіль насправді не походить із Гімалаїв: її там ніколи не видобували

Рожева гімалайська сіль не має нічого спільного з Гімалаями, її видобувають на родовищах у Пакистані, які розташовані за сотні кілометрів від Гімалайських гір.

98 % усієї рожевої солі, що продається у світі, видобувається на пакистанському родовищі Хевра (Khewra Salt Mine). Воно розташоване в провінції Пенджаб поблизу Соляного хребта. Вік цих покладів оцінюється в 250 млн років. Вони були відкриті ще за часів Олександра Македонського і на сьогодні є другим за величиною родовищем солі у світі, пише Фокус.

Соляний хребет розташований на південь від основної гірської системи Гімалаїв, на плато Потохар. Це робить термін "гімалайська рожева сіль" географічно неточним, хоча він і став потужним світовим брендом.

Родовище Хевра щорічно дає майже 400 000 тонн продукції. В інших країнах, зокрема в Індії та Непалі, є невеликі запаси солі рожевого відтінку, але їхній внесок у міжнародний ринок є незначним. За межами Південної Азії свої різновиди кольорової солі виробляють Болівія та Гаваї, однак вони відрізняються за геологічним походженням і продаються під іншими назвами.

То чому ж цю сіль називають гімалайською? Усе залежить від брендингу. Слово "гімалайська" почали використовувати заради асоціацій із чистотою та оздоровленням. Ця назва чудово сприяла продажу товару, хоча й не відповідала дійсності.

Асоціація рожевої солі з Гімалаями дозволяє їй органічно вписатися в культуру йоги, холістичного оздоровлення та спа-процедур.

Інша причина криється у глобальних ланцюгах постачання. Справа в тому, що Пакистан часто експортує сіль навалом за низькими цінами — іноді всього за 40 доларів за тонну. Зарубіжні компанії перепаковують її, надають їй бренд "гімалайська" і продають у роздріб за ціною в тисячі доларів за тонну. До того моменту, як сіль потрапляє на полиці супермаркетів, інформація про її пакистанське походження часто стирається.

Роль Пакистану як єдиного великого постачальника рожевої солі є незаперечною, проте країна отримує лише незначну частину прибутку. Не маючи захисту за географічним зазначенням (ГЗ) — на кшталт французького шампанського чи індійського чаю "Дарджилінг", Пакистан не може на законних підставах вимагати, щоб на солі вказувалося її справжнє походження.

Відсутність міжнародного бренду робить Пакистан залежним від експорту сировини, тоді як іноземні компанії привласнюють собі основну частину роздрібної вартості. Якби Пакистан домігся статусу географічного зазначення для "солі з Кхеври" або "пакистанської рожевої солі", це дозволило б підвищити впізнаваність продукту та зміцнити його цінові позиції на світовому ринку.

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