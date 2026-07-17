Не переплачуйте за продукти з олією з авокадо: у більшості випадків це підробка

Команда вчених з Каліфорнійського університету перевірила низку продуктів, до складу яких, як стверджується, додано олію авокадо.

До переліку перевірених продуктів увійшли чіпси, майонез, а також заправки для салатів. Результати показали, що 89% продуктів містили дешеві замінники олії з авокадо. Вчені стверджують, що люди, які купують дорогі продукти з "олією авокадо", насправді отримують звичайну дешеву олію, пише Daily Mail.

"Споживачі зазвичай платять більше за продукти, виготовлені з використанням авокадової олії або оливкової олії", — каже авторка дослідження, професорка кафедри харчової науки та технології Селіна Ванг.

Останнім часом популярність олії авокадо різко зросла, головним чином завдяки споживачам, які ретельно стежать за своїм харчуванням. Але досі справжність продуктів, що містять олію авокадо, залишалася неясною.

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У своєму новому дослідженні вчені придбали 54 продукти з позначкою "олія авокадо" та провели аналіз олій, що містяться в них.

Загалом 93 % чіпсів, 71 % майонезу та 100 % заправок для салатів, на етикетках яких зазначено, що вони виготовлені з використанням справжнього масла авокадо, містили інші олії.

На відміну від цього, тести на чистоту 20 продуктів із маркуванням "оливкова олія" показали, що лише один продукт не пройшов перевірку.

Щодо того, хто винен у цій плутанині, дослідники зазначають, що, ймовірно, це не бренди, які стоять за цими продуктами. Справа в тому, що багато харчових компаній закуповують олії у сторонніх посередників і можуть не знати, що олія, яку вони використовують, забруднена, пояснили експерти.

"Якщо споживачі купують картопляні чіпси, на яких зазначено, що вони виготовлені зі 100 % олії авокадо, то саме такий продукт вони й повинні отримувати. Я вважаю, що в ланцюжку поставок недостатньо контролю", — підсумували автори дослідження.