Не переплачивайте за продукты с маслом из авокадо: это подделка в большинстве случаев

Команда ученых из Калифорнийского университета проверила ряд продуктов якобы с добавлением масла авокадо.

В число проверенных продуктов вошли чипсы, майонез, а также заправки для салатов. Результаты показали, что 89% продуктов содержали дешевые заменители масла из авокадо. Ученые утверждают, что люди, которые покупают дорогостоящие продукты с “маслом авокадо”, на самом деле, получают обычное дешевое масло, пишет Daily Mail.

“Потребители обычно платят больше за продукты, изготовленные с использованием масла авокадо или оливкового масла”, - говорит автор исследования профессор кафедры пищевой науки и технологии Селина Ванг.

В последнее время популярность масла авокадо резко выросла, в основном благодаря покупателям, которые тщательно следят за своим питанием. Но до сих пор подлинность продуктов с содержанием масла авокадо оставалась неясной.

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В своем новом исследовании ученые приобрели 54 продукта с маркировкой “масло авокадо” и протестировали содержащиеся в них масла.

В целом, 93% чипсов, 71% майонеза и 100% заправок для салатов, маркированных как изготовленные с использованием настоящего масла авокадо, содержали другие масла.

В отличие от этого, тесты на чистоту 20 продуктов с маркировкой “оливковое масло” показали, что только один продукт не прошел проверку.

Что касается того, кто виноват в этой путанице, исследователи говорят, что, вероятно, это не бренды, стоящие за этими продуктами. Дело в том, что многие пищевые компании закупают масла у сторонних посредников и могут не знать, что используемое ими масло загрязнено, пояснили эксперты.

“Если потребители покупают картофельные чипсы, на которых написано, что они изготовлены из 100% масла авокадо, то именно такой продукт они и должны получать. Я думаю, что в цепочке поставок недостаточно контроля”, — подытожили авторы исследования.