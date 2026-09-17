Тихоходку, яка грається у снігу, зняли на відео: такого раніше не бачили (відео)

Оголошено переможців конкурсу відеозйомки Nikon Small World In Motion 2026 року — серед них клітина з хапальним хоботком і тихоходка у снігу.

Настав час звернути увагу на мікросвіт: оголошено переможців щорічного конкурсу відеозйомки Nikon Small World In Motion, які продемонстрували найдивовижніші крихітні об’єкти Землі, пише IFLScience.

У 2026 році на конкурс було подано 347 відеороликів із 40 країн — ці роботи демонструють найкращі зразки мікроскопічної відеозйомки, даючи змогу розгледіти деталі, яких ми ніколи не помітили б неозброєним оком.

Цього року переможцем конкурсу Nikon Small World In Motion став доктор Нін Сюй із Китаю, якому вдалося зафіксувати аномальне биття війок у дитини з первинною циліарною дискінезією — рідкісним генетичним захворюванням, що вражає дихальну систему.

За словами старшого менеджера з комунікацій Еріка Флема, відеоролик-переможець, як і інші роботи-номінанти, відображає головну мету конкурсу: пробуджувати почуття захоплення, стимулювати наукові відкриття та демонструвати художню красу, притаманну науковим дослідженням.

Друге місце в конкурсі присудили Нгуєну Нам Няту з В’єтнаму, який надіслав відео, на якому крихітний круглий черв’як і одноклітинний організм Dileptus нібито тримаються за руки.

Однак це ще не все. Серед номінантів були й інші цікаві роботи, наприклад:

Ігор Адамейко з Відня — відео з крихітним різнобарвним морським слимаком. Йдеться про морського слимака Cyerce kikutarobabai, який набуває зеленуватого відтінку завдяки водоростям, якими вони харчуються;

Кора Харріс зафіксувала процес утворення кристалів солі глутамату натрію в краплях розчину, використовуючи поляризоване світло;

Бенедикт Плейєр із Німеччини зняв тихоходку — крихітну істоту, яка прогулювалася по снігу.

Зазначимо, що конкурс Nikon Small World уже понад 50 років несе одну просту ідею: наука — це прекрасно. Втім, у конкурсу є й другий посил: життя — це не застигле зображення, воно постійно перебуває в русі.

Конкурс Small World in Motion, заснований у 2011 році, є "молодшим братом" конкурсу мікрофотографів Small World.

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