Кількість довгожителів у Японії зросла до рекордного рівня: у чому секрет цих людей

Дослідники зафіксували, що вперше в історії кількість жителів Японії віком понад 100 років перевищила 100 000 осіб.

Попри те, що населення Японії становить менше половини населення США, кількість людей, які перетнули рубіж у 100 років, у цих країнах приблизно однакова. Тепер Міністерство охорони здоров’я Японії зафіксувало, що вперше в історії кількість жителів Японії віком понад 100 років перевищила 100 000 осіб, пише IFLScience.

Статистика свідчить, що в Японії проживає 107 677 довгожителів — порівняно з минулим роком їхня кількість збільшилася на 7914 осіб. Для порівняння: у 1963 році в Японії налічувалося всього 153 особи віком понад 100 років; до 1981 року їхня кількість зросла до 1 000, а в 1998 році сягнула 10 000. У 2012 році цей показник вперше перевищив позначку в 50 000 осіб.

Вчені зазначають, що переважну більшість у цій віковій групі становлять жінки:

13 379 чоловіків — 12,4 %;

94 298 жінок — 87,6%.

Загальновідомо, що жінки живуть довше за чоловіків, проте ця різниця, ймовірно, ще більше збільшується у глибокій старості. Для порівняння: у 2024 році в США проживало 101 000 довгожителів, при цьому населення Штатів у 2,7 раза перевищує населення Японії.

У чому полягає секрет довгожителів Японії?

Відомо, що Японія — одна з країн із найвищою тривалістю життя у світі — за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вона становить 84,5 року. Зазначимо, що Японія більше не посідає перше місце у світі за тривалістю життя, проте вона лідирувала протягом десятиліть.

Історично довголіття японців зумовлене виключно низькими показниками захворюваності на ішемічну хворобу серця та рак, а також низьким рівнем ожиріння. Вчені вважають, що ключову роль у цьому питанні часто відіграє харчування: раціон японців багатий на цільні продукти, злаки та овочі, з помірним споживанням сої та продуктів тваринного походження. Молочні продукти вживаються в мінімальних кількостях, а риба відіграє особливо важливу роль. Крім того, до раціону входять морські водорості, зелений чай і ферментовані продукти — вважається, що все це благотворно впливає на здоров’я людей.

Втім, є й недоліки. Традиційна японська кухня може бути досить солоною та багатою на вуглеводи, а сучасний раціон японців дедалі частіше включає продукти глибокої переробки. І все ж існує чимало доказів того, що збалансована японська дієта сприяє уповільненню біологічного старіння та поліпшенню загального самопочуття.

Але дієта — це ще не все. Японія також вирізняється досить високим рівнем фізичної активності як для постіндустріальної країни. Згідно з нещодавнім опитуванням, майже половина японців віком 50 років і старше щодня ходять пішки не менше 30 хвилин, а ще 17,5% — годину і більше. Ще одним важливим фактором є міцні соціальні зв’язки.

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