На ручках орендованих електросамокатів та велосипедів виявили щось тривожне: у чому полягає небезпека

Останнім часом цей вид транспорту стає дедалі популярнішим у всьому світі — вчені перевірили, наскільки брудними вони можуть бути.

Щодня мільйони людей по всьому світу користуються орендованими електровелосипедами та самокатами для поїздок містом. Але чи багато хто з них замислюється над тим, наскільки це безпечно для здоров’я, пише Daily Mail.

У новому дослідженні, проведеному у Великій Британії, експерти використовували спеціальні тампони для взяття бактеріальних проб, щоб з’ясувати, наскільки брудними насправді можуть бути керма орендованого транспорту. Результати, схоже, можуть змусити задуматися про використання антисептика.

Під час експерименту було перевірено транспорт найпопулярніших сервісів. Результати тестів показали, що на кермі середньостатистичного прокатного велосипеда може бути в понад 100 разів більше мікробів, ніж на сидінні унітазу. Більше того, найбрудніший екземпляр виявився в 416 разів бруднішим за унітаз в офісному туалеті. Ще більш неприємним виявилося те, що тести виявили наявність бактерій, які вказують на недавнє забруднення фекаліями.

Дослідники зазначають, що за останні кілька років популярність таких сервісів зросла у кілька разів. Ці швидкі, зручні та відносно недорогі засоби пересування тепер можна зустріти майже в кожному великому місті по всьому світу.

Однак, з огляду на те, скільки людей щодня торкається цих транспортних засобів, кермо неминуче стає розсадником мікробів і грибків. Під час нового експерименту за допомогою стерильних тампонів було взято зразки бактерій з рулів, а потім відправлено їх до лабораторії. Далі зразки помістили в чашку Петрі та інкубували при температурі 32,5 °C протягом трьох днів.

Вчені підрахували кількість бактеріальних плям, що з’явилися: кожна видима колонія відповідала живій бактерії або скупченню мікробів. Отриманий показник називають загальною кількістю аеробних колоній.

Під час експерименту також було взято мазки з сидінь унітазу в чоловічому туалеті, а потім порівняно отримані дані. Результати показали, що на кермах більшості перевірених транспортних засобів було виявлено значну кількість бактерій. Найбільше занепокоєння викликало виявлення значної кількості фекальних стрептококів та кишкової палички. Ці патогени не тільки можуть спричиняти інфекції та харчові отруєння, а й слугують індикаторами "фекального забруднення".

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