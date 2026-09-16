На ручках арендованных электросамокатов и велосипедов нашли нечто тревожное: в чем опасность

В последнее время этот вид транспорта становится все более популярным по всему земному шару — ученые проверили, насколько грязными они могут быть.

Ежедневно миллионы людей по всему земному шару пользуются арендованными электровеслосипедами и самокатами для поездок по городу. Но многие ли из них задумываются о том, что насколько это безопасно для здоровья, пишет Daily Mail.

В новом исследовании, проведенном в Великобритании, эксперты использовали специальные тампоны для взятия бактериальных проб, чтобы выяснить, насколько грязными на самом деле могут быть рули арендованного транспорта. Результаты, похоже, могут заставить задуматься об использовании антисептика.

В ходе эксперимента был проверен транспорт самых популярных сервисов. Результаты тестов показали, что на руле среднестатистического прокатного велосипеда может находиться в 100 с лишним раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Более того, самый грязный экземпляр оказался в 416 раз грязнее унитаза в офисном туалете. Еще более неприятным оказалось то, что тесты выявили наличие бактерий, указывающих на недавнее загрязнение фекалиями.

Исследователи отмечают, что за последние несколько лет популярность подобных сервисов выросла в разы. Эти быстрые, удобные и относительно недорогие транспортные средства теперь можно встретить почти в каждом крупном городе по всему миру.

Однако, учитывая, сколько людей прикасается к этим транспортным средствам ежедневно, рули неизбежно становятся рассадником микробов и грибков. В ходе нового эксперимента были взяты пробы бактерий с рулей с помощью стерильных тампонов, а затем отправили образцы в лабораторию. Далее образцы поместили в чашку Петри и инкубировали при температуре 32,5°C в течение трех дней.

Ученые подсчитали количество выросших бактериальных пятен: каждая видимая колония соответствовала живой бактерии или скоплению микробов. Полученный показатель называют общим числом аэробных колоний.

В ходе эксперимента мазки также были взяты с сидений унитаза в мужском туалете, а затем сопоставили данные. Результаты показали, что на рулях большинство протестированных транспортных средств было обнаружено значительно количество бактерий. Наиболее тревожным оказалось обнаружение значительного количества фекальных стрептококков и кишечной палочки. Эти патогены не только могут вызывать инфекции и пищевые отравления, но и служат индикаторами "фекального загрязнения".

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