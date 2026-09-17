Количество долгожителей в Японии рекордно возросло: в чем секрет этих людей

Исследователи зафиксировали, что впервые в истории число жителей Японии в возрасте старше 100 лет превысило 100 000 человек.

Несмотря на то, что население Японии составляет менее половины населения США, число людей, перешагнувших столетий рубеж, в этих странах примерно одинаково. Теперь Министерство здравоохранения Японии зафиксировало, что впервые в истории число жителей Японии в возрасте старше 100 лет превысило 100 000 человек, пишет IFLScience.

Статистика свидетельствует о том, что в Японии проживает 107 677 долгожителей — в сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 7914 человек. Для сравнения: в 1963 году в Японии насчитывалось всего 153 человека старше 100 лет; к 1981 году их число выросло до 1 000, а в 1998 году достигло 10 000. В 2012 году этот показатель впервые превысил отметку в 50 000 человек.

Ученые отмечают, что подавляющее большинство в этой возрастной группе составляют женщины:

13 379 мужчин — 12,4%;

94 298 женщин — 87,6%.

Хорошо известно, что женщины живут дольше мужчин, однако этот разрыв, вероятно, еще больше увеличивается в глубокой старости. Для сравнения, в 2024 году в США проживало 101 000 долгожителей, при этом население Штатов в 2,7 раза превышает населения Японии.

В чем секрет долгожителей Японии?

Известно, что Япония — одна из стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире — по данным Всемирной организации здравоохранения, она составляет 84,5 года. Отметим, что Япония больше не занимает первое место в мире по долгожительству, однако она лидировала в течение десятилетий.

Исторически долголетие японцев обусловлено исключительно низкими показателями заболеваемости ишемической болезнью сердца и раком, а также низким уровнем ожирения. Ученые полагают, что ключевую роль в этом вопросе часто играет питание: рацион Японии богат цельными продуктами, злаками и овощами, с умеренным потреблением сои и продуктов животного происхождения. Молочные продукты употребляются в минимальных количествах, а рыба играет особенно важную роль. Кроме того, в рацион входят морские водоросли, зеленый чай и ферментированные продукты — считается, что все это благотворно влияет на здоровье людей.

Впрочем, есть и недостатки. Традиционная японская кухня может быть довольно соленой и насыщенной углеводами, а современный рацион японцев все чаще включает продукты глубокой переработки. И все же, существует немало доказательств того, что сбалансированная японская диета способствует замедлению биологического старения и улучшению общего самочувствия.

Но диета — еще не все. Япония также отличается довольно высоким уровнем физической активности для постиндустриальной страны. Согласно недавнему опросу, почти половина японцев в возрасте 50 лет и старше ежедневно ходят пешком не менее 30 минут, а еще 17,5% — час и более. Еще одним важным фактором являются прочные социальные связи.

Другие новости науки

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.