У космосі прокинулися "водяні ведмеді" і благополучно повернулися додому

Вперше вчені провели повний цикл експериментів із багатоклітинними тваринами безпосередньо на орбіті.

На МКС було доставлено тихоходок, що перебували у стані криптобіозу. На шостий день астронавт додав у зразки воду — і приблизно через годину 106 із 180 спостережуваних особин почали рухатися, пише Фокус.

Після 18-денної місії зразки повернули на Землю. Повторна регідратація показала, що близько 45 % тихоходок, які побували в космосі, успішно пережили весь 64-денний експеримент: два цикли "сплячка — пробудження", мікрогравітацію, підвищені дози космічного випромінювання, а також тривалу відсутність їжі та води.

Особини, що вижили, не просто одужали — вони зберегли здатність до повноцінного розмноження: відклали яйця та дали здорове потомство.

Ці мікроскопічні істоти вкотре довели, що здатні практично повністю зупиняти свій метаболізм і знову його запускати, коли умови стають сприятливими — навіть у відкритому космосі.

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