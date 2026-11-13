У космосі прокинулися "водяні ведмеді" і благополучно повернулися додому
Вперше вчені провели повний цикл експериментів із багатоклітинними тваринами безпосередньо на орбіті.
На МКС було доставлено тихоходок, що перебували у стані криптобіозу. На шостий день астронавт додав у зразки воду — і приблизно через годину 106 із 180 спостережуваних особин почали рухатися, пише Фокус.
Після 18-денної місії зразки повернули на Землю. Повторна регідратація показала, що близько 45 % тихоходок, які побували в космосі, успішно пережили весь 64-денний експеримент: два цикли "сплячка — пробудження", мікрогравітацію, підвищені дози космічного випромінювання, а також тривалу відсутність їжі та води.
Особини, що вижили, не просто одужали — вони зберегли здатність до повноцінного розмноження: відклали яйця та дали здорове потомство.
Ці мікроскопічні істоти вкотре довели, що здатні практично повністю зупиняти свій метаболізм і знову його запускати, коли умови стають сприятливими — навіть у відкритому космосі.
Інші новини науки
- Призупинити старіння реально: дивним "водяним ведмедям" це вдалося, і тепер ми знаємо, як. Дослідження показали, що тихоходки чудово справляються з тим, щоб призупинити старіння — ми нарешті дізнаємося, як їм це вдається.
- Тихоходку, яка грається у снігу, зняли на відео: такого раніше не бачили. Оголошено переможців конкурсу відеозйомки Nikon Small World In Motion 2026 року — серед них клітина з хапальним хоботком і тихоходка у снігу.