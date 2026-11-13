На острове Мэн обнаружили двойное захоронение викингов: что было внутри (фото)

На острове Мэн обнаружили двойное захоронение викингов, возраст которого составляет около 1 100 лет. В ходе раскопок археологи нашли меч с серебряной отделкой, бронзовые украшения и предметы, использовавшиеся в торговле.

Организация "Manx National Heritage" объявила об этой находке 9 ноября 2026 года. Искатель Дэниел Кроу обнаружил эти предметы с помощью металлоискателя в феврале, и с тех пор они были официально признаны кладом ввиду их исторической и археологической ценности, пишет Arkeonews.

Две овальные бронзовые броши, украшенные переплетёнными фигурами животных, являются одними из важнейших находок. Женщины-викинги носили броши такого типа, чтобы застегивать ремешки своей одежды, что побудило археологов рассмотреть возможность того, что эти предметы происходят из женской могилы.

Ранее на острове Мэн была найдена лишь одна подобная пара. Недавно обнаруженные экземпляры могут быть примерно на 50 лет старше, что сделает их самым древним свидетельством захоронения женщины эпохи викингов на острове.

Организация "Manx National Heritage" объявила об этой находке 9 ноября 2026 года Фото: Manx National Heritage

Интересно, что отец Дэниела Кроу, Джон Кроу, вместе с Крейгом Эвансом обнаружили предыдущую пару брошей. Последняя находка включает третью брошь, которая изначально была покрыта золотом. Она имеет спиральные узоры и стеклянный орнамент в центре, и на острове не известно ни одного другого экземпляра такого типа.

В коллекции также представлен меч викингов — 13-й по счету, найденный на острове Мэн. Сохранилось примерно две трети оружия. Рукоять меча украшена серебряными инкрустациями — эти детали были обнаружены во время рентгеновского обследования, проведенного командой радиологов Manx Care. По данным организации Manx National Heritage, лишь два других меча викингов с этого острова имеют подобное украшение.

Меч сломан, и исследователи выясняют, было ли это преднамеренное повреждение, связанное с погребальным обрядом, или же оружие сломалось в результате разрушения могилы на протяжении веков.

В коллекции также представлен меч викингов — 13-й по счету, найденный на острове Мэн. Фото: Manx National Heritage

Наличие меча рядом с брошками, которые обычно ассоциируются с женской одеждой, вызвало дополнительные вопросы. Эти предметы могли принадлежать двум людям, похороненным вместе — возможно, мужчине и женщине, — или же находиться в отдельных могилах, расположенных рядом друг с другом. Поскольку место находки было нарушено ещё до её открытия, первоначальное расположение предметов остаётся невыясненным.

Другие находки свидетельствуют о роли острова в торговле викингов. В эту группу входят украшенные свинцовые гири, части бронзовых весов, головка топора и бронзовый черпак. Эти гири являются первыми образцами такого типа, обнаруженными на острове Мэн.

Одна из гирь имеет бронзовую отделку, которая, вероятно, была переделана из небольшого ящичка или религиозного предмета. Его дизайн напоминает художественные традиции Британии и Ирландии, что свидетельствует о том, что общины викингов повторно использовали и адаптировали предметы соседних культур. Черпак также относится к типу, ранее не зафиксированному на острове, и, вероятно, использовался во время пиров или церемоний.

Эти гири являются первыми экземплярами такого типа, обнаруженными на острове Мэн Фото: Manx National Heritage

Викинги начали торговать с островом Мэн в IX веке, ещё до того, как основали там поселения. Расположение острова в Ирландском море сделало его удобным связующим звеном между Скандинавией, Британией и Ирландией.

Эллисон Фокс, куратор по археологии в Manx National Heritage, отметила, что броши могут свидетельствовать о самом древнем из известных захоронений женщины эпохи викингов на острове. Она также отметила, что украшенный меч и торговое снаряжение проливают свет на экономику и взаимоотношения первых норвежских поселенцев.

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