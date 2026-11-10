Неизвестное римское поселение раскопали в Уэльсе: найдены древние постройки и артефакты (фото)

Археологи обнаружили поселение римской эпохи на северо-востоке Уэльса, недалеко от одной из самых больших римских военных баз в Британии. При раскопках были обнаружены следы жилых зданий, дренажных каналов и металлообрабатывающих мастерских, а также украшены фибулы.

Работы в Манкоте проводил археологический фонд Уэльса "Хенеб" накануне запланированного строительства 300 домов. Раскопки прошли в декабре 2025 года, а их результаты были обнародованы 9 ноября 2026 года, пишет Arkeonews.

Археологи обнаружили поселение римской эпохи на северо-востоке Уэльса Фото: Heneb

Манкот расположен вблизи Честера, известного римлянам как Дева Виктрикс. Основана в 70-х годах н. э., крепость сначала была местом дислокации Легиона II Адиутрикс, а впоследствии — Легиона XX Валерия Виктрикс. площадь крепости составляла около 25 гектаров, что делало ее одной из самых больших легионерских баз в римской Британии.

Расположение Честера на берегу реки Ди сделало его важнейшим центром военной деятельности, торговли и транспорта. Во времена римского владычества вокруг крепости выросли гражданские поселения и мастерские.

Археологи обнаружили многочисленные артефакты, в частности фибулы Фото: Heneb

Однако на валлийском берегу реки, на территории современного Флинтшира, свидетельства о римских поселениях оставались ограниченными. Находки в Манкоте ставят под вопрос представление о том, что эта часть региона была преимущественно неразвитой сельской местностью.

В раскопанном поселении ученые обнаружили четко очерченные участки и дренажные каналы. Некоторые из древнейших деревянных сооружений могут датироваться поздним железным веком. К III веку н. е. их заменили более длинные здания с примерно прямоугольной планировкой.

Среди находок выделяются фибулы – броши, которые использовались для застегивания одежды Фото: Heneb

Среди находок выделяются фибулы – броши, которые использовались для застегивания одежды. Некоторые из них имели красочную эмалевую отделку, что свидетельствует о том, что их также носили как личные украшения. Археологи также обнаружили литейные формы, что свидетельствует о том, что эти артефакты производились в Манкоте.

Исследователи отмечают, что находки из Манкота следует рассматривать в контексте других римско-британских поселений, обнаруженных в северо-восточном Уэльсе за последние годы. В совокупности эти памятки могут указывать на более связанную сеть общин, чем считалось ранее. Поселение также может простираться на запад, под современным Биг-Манкотом, что означает, что раскопанный участок может быть лишь частью древней памятки.

Находки передадут в коллекцию Музейной службы Флинтшира Фото: Heneb

Продолжается консервация и подробное изучение находок. После завершения работ предметы должны быть пополнены коллекцией Музейной службы Флинтшира, а в будущем планируется их публичная экспозиция.

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