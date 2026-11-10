Невідоме римське поселення розкопали в Уельсі: знайдено древні будівлі та артефакти (фото)
Археологи виявили поселення римської епохи на північному сході Уельсу, неподалік від однієї з найбільших римських військових баз у Британії. Під час розкопок було виявлено сліди житлових будівель, дренажних каналів та металообробних майстерень, а також прикрашені фібули.
Роботи у Манкоті проводила археологічна фундація Уельсу "Хенеб" напередодні запланованого будівництва 300 будинків. Розкопки відбулися у грудні 2025 року, а їхні результати були оприлюднені 9 листопада 2026 року, пише Arkeonews.
Манкот розташований поблизу Честера, відомого римлянам як Дева Віктрікс. Заснована в 70-х роках н. е., фортеця спочатку була місцем дислокації Легіону II Адіутрікс, а згодом — Легіону XX Валерія Віктрікс. площа фортеці становила близько 25 гектарів, що робило її однією з найбільших легіонерських баз у римській Британії.
Розташування Честера на березі річки Ді зробило його важливим центром військової діяльності, торгівлі та транспорту. У часи римського панування навколо фортеці виросли цивільні поселення та майстерні.
Проте на валлійському березі річки, на території сучасного Флінтширу, свідчення про римські поселення залишалися обмеженими. Знахідки в Манкоті ставлять під сумнів уявлення про те, що ця частина регіону була переважно нерозвиненою сільською місцевістю.
У розкопаному поселенні вчені знайшли чітко окреслені ділянки та дренажні канали. Деякі з найдавніших дерев'яних споруд можуть датуватися пізньою залізною добою. До III століття н. е. їх замінили довші будівлі з приблизно прямокутним плануванням.
Серед знахідок виділяються фібули — брошки, що використовувалися для застібання одягу. Деякі з них мали барвисте емалеве оздоблення, що свідчить про те, що їх також носили як особисті прикраси. Археологи також виявили ливарні форми, що свідчить про те, що ці артефакти виготовляли у Манкоті.
Дослідники зазначають, що знахідки з Манкота слід розглядати у контексті інших римсько-британських поселень, виявлених у північно-східному Уельсі протягом останніх років. У сукупності ці пам'ятки можуть вказувати на більш пов'язану мережу громад, ніж вважалося раніше. Поселення також може простягатися на захід, під сучасним Біг-Манкотом, що означає: розкопана ділянка може бути лише частиною стародавньої пам'ятки.
Триває консервація та детальне вивчення знахідок. Після завершення робіт предмети мають поповнити колекцію Музейної служби Флінтширу, а в майбутньому планується їхня публічна експозиція.
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