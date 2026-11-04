Приховані тунелі та скарб монет: римський Аквінум досі приховує секрети (фото)

Археологи, які досліджують стародавнє римське місто Аквінум в центральній Італії, виявили свідчення його розвиненої інфраструктури, релігійних традицій та економічного життя. Вчені виявили підземні дренажні системи, ритуальні написи, мармурові пам'ятники та колекцію з понад 100 монет.

Аквінум був одним з найважливіших римських поселень уздовж Віа Латіна — дороги, що з'єднувала Рим із Капуєю. Місто займало площу понад 100 гектарів, хоча за 18 років досліджень, було розкопано лише близько 8 гектарів, пише Heritage Daily.

З 2020 року археологи співпрацюють із фахівцями з організації "Roma Sotterranea", щоб дослідити менш помітну частину поселення — його підземну інфраструктуру. У період з 2020 по 2023 роки дослідники задокументували понад 240 метрів підземних каналів під Центральними термами Аквінума. Система включала колодязі та дренажні канали, призначені для регулювання водопостачання в усьому місті.

З 2024 року увага переключилася на античний театр, який міг вмістити приблизно 5 000 глядачів. Хоча збережені залишки дозволили археологам реконструювати значну частину будівлі, підземні споруди досі залишаються маловивченими.

Античний театр Аквінума міг вмістити приблизно 5 000 глядачів Фото: Wikimedia Commons

"Архітектура розповідає нам, як виглядав театр, — зазначив Франческо Артібані, керівник проєкту "Roma Sotterranea". — Те, що ми шукаємо під землею, може допомогти нам зрозуміти, як він насправді функціонував".

Однією з найважливіших знахідок 2026 року став головний каналізаційний колектор Аквінума. Він був розташований під перехрестям Кардо Максимус і Декуманус Максимус — головних вулиць, що пролягали з півночі на південь та зі сходу на захід через поселення.

Підземна споруда має ширину приблизно 1,4 метра і глибину понад 2 метри. Археологи також повідомили про знахідку 120 монет, написів та кераміки під час досліджень.

Дослідники також запровадили нову технологію для вивчення місць, куди людям важко або небезпечно потрапити. Роботизована система огляду з кабелем довжиною до 100 метрів дозволяє фахівцям досліджувати засипані проходи, а ґрунтопроникаючий радар надає додаткову інформацію про підземні споруди без необхідності проведення масштабних розкопок.

Аквінум значною мірою завдячував своєму значенню розташуванню вздовж Віа Латіна Фото: Wikimedia Commons

Розкопки 2026 року також виявили предмети, пов'язані з релігійними обрядами. Однією з найнезвичайніших знахідок став різьблений камінь із зображенням бика, барана та свині. Ці тварини асоціювалися з важливим римським обрядом жертвопринесення, відомим як суоветаурілії.

Ще однією знахідкою став мармуровий вівтар, присвячений Генію Августа. Напис вказує на Манія Попідія Антероса як на особу, яка його профінансувала. Він був заможним вільновідпущеником, який став севіром Августалісом — членом громадянської релігійної організації, пов'язаної з імператорським культом.

Особливо незвичайна знахідка походить із театру Аквінума, де археологи виявили мармурову плиту з написом FVL(GVR) C[ONDITVM], що перекладається як "похована блискавка".

Цей вислів стосувався давньоримського релігійного обряду. Місця, у які влучала блискавка, могли вважатися священними, а предмети чи матеріали, пов'язані з цією подією, іноді ритуально ховали.

Більша частина стародавнього поселення залишається під сучасними сільськогосподарськими угіддями Фото: Ancient Rome Live

Аквінум значною мірою завдячував своєму значенню розташуванню вздовж Віа Латіна — однієї з головних доріг, що з'єднували Рим із південною Італією. Поселення стало процвітаючим торговим центром і було особливо відоме виробництвом пурпурового барвника. Римський державний діяч Цицерон згадував цю галузь у своїх творах.

Попередні розкопки вже засвідчили багатство міста, зокрема виявили великий комплекс терм із надзвичайно добре збереженими мозаїками. Однак більша частина стародавнього поселення залишається під сучасними сільськогосподарськими угіддями.

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