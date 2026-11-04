Скрытые туннели и клад монет: римский Аквинум до сих пор хранит секреты (фото)

Археологи, исследующие древний римский город Аквинум в центральной Италии, обнаружили свидетельства его развитой инфраструктуры, религиозных традиций и экономической жизни. Учёные обнаружили подземные дренажные системы, ритуальные надписи, мраморные памятники и коллекцию из более чем 100 монет.

Аквинум был одним из важнейших римских поселений вдоль Виа Латина — дороги, соединявшей Рим с Капуей. Город занимал площадь более 100 гектаров, хотя за 18 лет исследований было раскопано лишь около 8 гектаров, пишет Heritage Daily.

С 2020 года археологи сотрудничают со специалистами из организации "Roma Sotterranea", чтобы исследовать менее заметную часть поселения — его подземную инфраструктуру. В период с 2020 по 2023 годы исследователи задокументировали более 240 метров подземных каналов под Центральными термами Аквинума. Система включала колодцы и дренажные каналы, предназначенные для регулирования водоснабжения во всём городе.

С 2024 года внимание переключилось на античный театр, который мог вместить около 5 000 зрителей. Хотя сохранившиеся остатки позволили археологам реконструировать значительную часть здания, подземные сооружения до сих пор остаются малоизученными.

Античный театр Аквинума мог вместить около 5 000 зрителей Фото: Wikimedia Commons

"Архитектура рассказывает нам, как выглядел театр, — отметил Франческо Артибани, руководитель проекта "Roma Sotterranea". — То, что мы ищем под землей, может помочь нам понять, как он на самом деле функционировал".

Одной из важнейших находок 2026 года стал главный канализационный коллектор Аквинума. Он находился под перекрёстком Кардо Максимус и Декуманус Максимус — главных улиц, пролегавших с севера на юг и с востока на запад через поселение.

Подземное сооружение имеет ширину около 1,4 метра и глубину более 2 метров. Археологи также сообщили о находке 120 монет, надписей и керамики в ходе исследований.

Исследователи также внедрили новую технологию для изучения мест, куда людям трудно или опасно попасть. Роботизированная система обследования с кабелем длиной до 100 метров позволяет специалистам исследовать засыпанные проходы, а грунтопроникающий радар предоставляет дополнительную информацию о подземных сооружениях без необходимости проведения масштабных раскопок.

Аквинум в значительной степени обязан своим значением расположению вдоль Виа Латина Фото: Wikimedia Commons

В ходе раскопок 2026 года также были обнаружены предметы, связанные с религиозными обрядами. Одной из самых необычных находок стал резной камень с изображением быка, барана и свиньи. Эти животные ассоциировались с важным римским обрядом принесения жертв, известным как суоветаурилии.

Еще одной находкой стал мраморный алтарь, посвященный Гению Августа. Надпись указывает на Мания Попидия Антероса как на человека, который его профинансировал. Он был состоятельным вольноотпущенником, ставшим севиром Августалисом — членом гражданской религиозной организации, связанной с императорским культом.

Особенно необычная находка была сделана в театре Аквинума, где археологи обнаружили мраморную плиту с надписью FVL(GVR) C[ONDITVM], что переводится как "похороненная молния".

Это выражение относилось к древнеримскому религиозному обряду. Места, в которые попадала молния, могли считаться священными, а предметы или материалы, связанные с этим событием, иногда ритуально закапывали.

Большая часть древнего поселения находится под современными сельскохозяйственными угодьями Фото: Ancient Rome Live

Аквинум в значительной степени обязан своим значением расположению вдоль Виа Латина — одной из главных дорог, соединявших Рим с южной Италией. Поселение стало процветающим торговым центром и было особенно известно производством пурпурного красителя. Римский государственный деятель Цицерон упоминал эту отрасль в своих произведениях.

Предыдущие раскопки уже подтвердили богатство города: в частности, был обнаружен обширный комплекс терм с чрезвычайно хорошо сохранившимися мозаиками. Однако большая часть древнего поселения по-прежнему находится под современными сельскохозяйственными угодьями.

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