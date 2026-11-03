Этот город поклонялся богине-кобре: археологи раскопали древний комплекс в Египте (фото)

Археологи обнаружили огромное древнее сооружение, которое более 2 500 лет оставалось скрытым под египетским поселением. Эта находка также позволила обнаружить свидетельства необычной строительной техники.

Остатки сооружения обнаружили недалеко от города Буто, который сегодня известен как Телль-эль-Фараин, на северо-западе Египта. Когда-то это поселение было важным религиозным центром Нижнего Египта, связанным с Ваджет — богиней-коброй, которая защищала этот регион, пишет Heritage Daily.

Исследование было сосредоточено на Ком С — одном из трёх крупных археологических курганов на этом участке. Учёные объединили спутниковые радиолокационные снимки со спутника "Sentinel-1" Европейского космического агентства с электрорезистивной томографией (ERT) — геофизической техникой, которая помогает обнаруживать подземные сооружения без масштабных раскопок.

Спутниковые данные выявили овальную аномалию размером примерно 128 на 62 метра. Затем исследователи провели 15 параллельных съёмок, охвативших площадь около 5 400 квадратных метров.

Поселение было связано с Ваджетом — богиней-коброй, которая защищала этот регион Фото: Wikimedia Commons

Результаты показали наличие нескольких слоёв древнего заселения. В верхнем слое толщиной три метра были обнаружены глиняные кирпичи, керамика и фрагменты известняка, относящиеся к периодам правления Птолемеев и Римской империи. Более значительные остатки были обнаружены на глубине от трёх до шести метров под поверхностью.

Трехмерное моделирование выявило прямоугольное сооружение из глиняного кирпича размером примерно 20 на 25 метров. Её толстые стены и сопутствующее ограждение дают основания предположить, что это было здание, относящееся к 26-й династии Египта, также известной как Саитский период (688–525 гг. до н. э.).

Её первоначальное назначение пока не установлено. Исследователи предполагают, что это могла быть гробница, религиозное святилище или другое сооружение, связанное со священным ландшафтом Буто.

Эта находка представляет особый интерес благодаря тому, что археологи обнаружили под стенами. На глубине примерно от шести до семи метров в ходе исследований был обнаружен толстый слой относительно чистого песка. Естественные слои песка залегают гораздо глубже под землей, что свидетельствует о том, что этот неглубокий слой был размещен там намеренно.

Команда провела раскопки на участке размером 10 на 10 метров Фото: Spinger Nature

Исследователи полагают, что этот материал служил искусственным фундаментом. Он, вероятно, обеспечивал более равномерное распределение веса сооружения, улучшал дренаж и снижал воздействие нестабильной, переувлажненной глины. Кроме того, это могло помочь ограничить воздействие грунтовых вод, которые могут постепенно повреждать стены из глиняного кирпича.

Соавтор исследования Абдельазиз Эльфадали отметил, что эта находка объясняет, как столь массивное сооружение из глиняного кирпича сохранилось, несмотря на высокий уровень грунтовых вод и нестабильные отложения под Буто.

Чтобы проверить результаты геофизических исследований, команда провела раскопки на участке размером 10 на 10 метров. Археологи обнаружили толстые стены из глиняного кирпича примерно на той глубине, которую предсказывали результаты электрических исследований, подтвердив, что подземные аномалии соответствовали реальным зданиям.

В ходе раскопок также было обнаружено несколько предметов, которые могут помочь выяснить назначение этого комплекса. Среди них были ушабти — небольшие фигурки, которые клали в египетские захоронения, чтобы они служили умершим в загробном мире. Археологи также обнаружили известняковый алтарь с высеченными канавками, в которых находились засохшие остатки, похожие на кровь животных, что, вероятно, указывает на то, что там совершались жертвоприношения.

Результаты показали наличие нескольких слоев древнего заселения Фото: Spinger Nature

Еще одной примечательной находкой стала фаянсовая фигурка бабуина. Это животное ассоциировалось с Тотом, египетским богом мудрости, письменности и знаний. В совокупности эти предметы указывают на религиозную или погребальную деятельность, хотя для установления точного назначения сооружения необходимы дальнейшие исследования.

Археологические слои Буто охватывают тысячи лет — от культуры Буто-Маади IV тысячелетия до н. э. через период Ранних династий, Древнее царство, Третий переходный период, Саитский период, эпохи Птолемеев и Римской империи, вплоть до более поздних поселений. Поскольку новые поселения строились поверх старых, некоторые сооружения оказались под землёй на глубине нескольких метров.

Эта находка свидетельствует не только о существовании крупного сооружения Древнего Египта в Буто, но и об инженерных методах, которые применялись для его защиты. В дальнейшем команда планирует провести дополнительные измерения для изучения более глубоких слоев.

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