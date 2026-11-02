Алоэ объединило древнюю мумию и "лекарство от гриппа": что это значит (фото)

Учёные обнаружили следы алоэ в древнеегипетской мумии, возраст которой составляет примерно 2 700 лет. Это открытие даёт новые подсказки относительно методов бальзамирования в Древнем Египте.

Учёные из Марбургского университета исследовали 24 объекта из музейных и университетских коллекций. Их исследование охватило мумифицированную голову VIII века до н. э. и лекарственный препарат от гриппа XVIII века, изготовленный из мумии, пишет Phys.org.

Оба образца содержали соединения растительного происхождения, связанные с алоэ.

"До сих пор с помощью молекулярного анализа алоэ не было идентифицировано как компонент древнеегипетских бальзамирующих материалов", — пояснила доктор Таня Поммеренинг из Марбургского университета. Она добавила, что средневековые тексты также связывали алоэ с материалами для мумификации.

Исследователи изучили древнеегипетские тексты и определили вещество под названием "ꜥnḫ-jm.j" как возможное упоминание об алоэ Фото: Wikimedia Commons

Исследователи изучили древнеегипетские тексты и определили вещество под названием "ꜥnḫ-jm.j" как возможное упоминание об алоэ. Однако его точная идентификация оставалась неопределённой. В исторических источниках слово "алоэ" иногда употреблялось в отношении различных растений, в частности ароматного агарного дерева, но химические данные указывают именно на род Aloe.

Соединения, связанные с алоэ, были обнаружены лишь в двух из 24 образцов, поэтому исследователи не могут сделать вывод о том, что это растение широко использовалось в процессе мумификации. Её применение, вероятно, зависело от периода, местности или наличия сырья.

Исследование также выявило возможные связи между музейными экспонатами. Химические сравнения показали сходство между мумифицированной головой и отдельно каталогизированным образцом порошка от гриппа, изготовленного из мумии, что свидетельствует о том, что они когда-то могли иметь общее происхождение.

Оба образца мумии содержали соединения растительного происхождения, связанные с алоэ Фото: Freepik

Исследователи дополнительно протестировали исторические лекарственные средства на основе мумий. Один из экстрактов продемонстрировал умеренный защитный эффект против повреждения клеток, связанного с гриппом, в лабораторных экспериментах. Однако его основное выделенное соединение не воспроизвело этот эффект.

Доктор Рафаэль Регер из Марбургского университета отметил, что команда надеется объединить археологические экспонаты, исторические тексты и молекулярные исследования, чтобы лучше понять, как изготавливались и использовались древние лекарства и вещества для бальзамирования.

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