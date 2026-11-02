Алое об'єднало древню мумію та "ліки від грипу": що це означає (фото)

Вчені виявили сліди алое у стародавній єгипетській мумії, вік якої становить приблизно 2 700 років. Це відкриття дає нові підказки щодо методів бальзамування у Стародавньому Єгипті.

Вчені з Марбурзького університету дослідили 24 об'єкти з музейних та університетських колекцій. Їхнє дослідження охоплювало муміфіковану голову VIII століття до н. е. та лікарський препарат від грипу XVIII століття, зроблений з мумії, пише Phys.org.

Обидва зразки містили сполуки рослинного походження, пов'язані з алое.

"Дотепер за допомогою молекулярного аналізу алое не було ідентифіковано як компонент стародавніх єгипетських бальзамувальних матеріалів", — пояснила доктор Таня Поммеренінг з Марбурзького університету. Вона додала, що середньовічні тексти також пов'язували алое з матеріалами для муміфікації.

Дослідники вивчили стародавні єгипетські тексти та визначили речовину під назвою "ꜥnḫ-jm.j" як можливу згадку про алое Фото: Wikimedia Commons

Дослідники вивчили стародавні єгипетські тексти та визначили речовину під назвою "ꜥnḫ-jm.j" як можливу згадку про алое. Однак її точна ідентифікація залишалася невизначеною. В історичних джерелах слово "алое" іноді вживали щодо різних рослин, зокрема ароматного агарного дерева, але хімічні дані вказують саме на рід Aloe.

Сполуки, пов'язані з алое, виявилися лише у двох із 24 зразків, тому дослідники не можуть зробити висновок, що ця рослина широко використовувалася в процесі муміфікації. Її застосування, ймовірно, залежало від періоду, місцевості або наявності сировини.

Дослідження також виявило можливі зв'язки між музейними експонатами. Хімічні порівняння показали схожість між муміфікованою головою та окремо каталогізованим зразком порошку від грипу, зробленого з мумії, що свідчить про те, що вони колись могли мати спільне походження.

Обидва зразки мумії містили сполуки рослинного походження, пов'язані з алое Фото: Freepik

Дослідники додатково протестували історичні ліки на основі мумій. Один екстракт продемонстрував помірний захисний ефект проти пошкодження клітин, пов'язаного з грипом, у лабораторних експериментах. Однак його основна виділена сполука не відтворила цього ефекту.

Доктор Рафаель Регер з Марбурзького університету зазначив, що команда сподівається поєднати археологічні експонати, історичні тексти та молекулярні дослідження, щоб краще зрозуміти, як виготовлялися та використовувалися стародавні ліки та речовини для бальзамування.

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