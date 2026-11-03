Це місто поклонялося богині-кобрі: археологи розкопали древній комплекс у Єгипті (фото)

Археологи виявили величезну стародавню споруду, яка понад 2 500 років залишалася прихованою під єгипетським поселенням. Ця знахідка також дозволила виявити свідчення незвичайної будівельної техніки.

Залишки споруди знайшли під містом Буто, яке нині відоме як Телль-ель-Фараїн, на північному заході Єгипту. Колись це поселення було важливим релігійним центром Нижнього Єгипту, пов'язаним з Ваджет — богинею-коброю, яка захищала цей регіон, пише Heritage Daily.

Дослідження зосередилося на Ком С — одному з трьох великих археологічних курганів на цій ділянці. Вчені поєднали супутникові радіолокаційні знімки з супутника "Sentinel-1" Європейського космічного агентства з електрорезистивною томографією (ERT) — геофізичною технікою, яка допомагає виявляти підземні споруди без масштабних розкопок.

Супутникові дані виявили овальну аномалію розміром приблизно 128 на 62 метри. Потім дослідники провели 15 паралельних зйомок, що охопили площу близько 5 400 квадратних метрів.

Поселення було пов'язаним з Ваджет — богинею-коброю, яка захищала цей регіон Фото: Wikimedia Commons

Результати показали наявність кількох шарів стародавнього заселення. У верхньому шарі товщиною три метри були виявлені глиняні цеглини, кераміка та фрагменти вапняку, що датуються періодами Птолемеїв та Римської імперії. Більш значні залишки з'явилися на глибині від трьох до шести метрів під поверхнею.

Тривимірне моделювання виявило прямокутну споруду з глиняної цегли розміром приблизно 20 на 25 метрів. Її товсті стіни та супутнє огородження дають підстави припустити, що це була будівля, яка датується 26-ю династією Єгипту, також відомою як Саїтський період (688–525 рр. до н. е.).

Її первісне призначення поки що не встановлено. Дослідники припускають, що це могла бути гробниця, релігійне святилище або інша споруда, пов'язана зі священним ландшафтом Буто.

Ця знахідка є особливо цікавою завдяки тому, що археологи виявили під стінами. На глибині приблизно від шести до семи метрів під час досліджень було виявлено товстий шар відносно чистого піску. Природні шари піску залягають набагато глибше під землею, що свідчить про те, що цей неглибокий шар був розміщений там навмисно.

Команда провела розкопки на ділянці розміром 10 на 10 метрів Фото: Spinger Nature

Дослідники вважають, що цей матеріал слугував штучним фундаментом. Він, ймовірно, забезпечував рівномірніший розподіл ваги споруди, покращував дренаж та зменшував вплив нестабільної, перезволоженої глини. Також це могло допомогти обмежити вплив ґрунтових вод, які можуть поступово пошкоджувати стіни з глиняної цегли.

Співавтор дослідження Абдельазіз Ельфадалі зазначив, що ця знахідка пояснює, як така масивна споруда з глиняної цегли збереглася, попри високий рівень ґрунтових вод та нестабільні відкладення під Буто.

Щоб перевірити результати геофізичних досліджень, команда провела розкопки на ділянці розміром 10 на 10 метрів. Археологи виявили товсті стіни з глиняної цегли приблизно на тій глибині, яку передбачали результати електричних досліджень, підтвердивши, що підземні аномалії відповідали реальним будівлям.

Під час розкопок також було знайдено кілька предметів, які можуть допомогти з'ясувати призначення цього комплексу. Серед них були ушабті — невеликі фігурки, які клали в єгипетські поховання, щоб вони слугували померлим у потойбічному світі. Археологи також виявили вапняковий вівтар із витесаними канавками, що містили засохлі залишки, схожі на кров тварин, що, ймовірно, вказує на те, що там відбувалися жертвоприношення.

Результати показали наявність кількох шарів стародавнього заселення Фото: Spinger Nature

Ще однією примітною знахідкою стала фаянсова фігурка бабуїна. Ця тварина асоціювалася з Тотом, єгипетським богом мудрості, писемності та знань. У сукупності ці предмети вказують на релігійну або похоронну діяльність, хоча для встановлення точного призначення споруди необхідні подальші дослідження.

Археологічні шари Буто охоплюють тисячі років — від культури Буто-Мааді IV тисячоліття до н. е. через період Ранніх династій, Стародавнє царство, Третій перехідний період, Саїтський період, епохи Птолемеїв та Римської імперії, аж до пізніших поселень. Оскільки нові поселення будувалися поверх старих, деякі споруди опинилися під землею на глибині кількох метрів.

Ця знахідка є свідченням не лише існування значної споруди Стародавнього Єгипту у Буто, а й інженерних методів, що застосовувалися для її захисту.У подальшому команда планує провести додаткові вимірювання для дослідження глибших шарів.

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